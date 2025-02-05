「雲端種樹趣」抽獎疑雲調查結果曝 國稅局：查無不法

財政部台北國稅局去年舉辦的「雲端種樹趣 e起集點樹」宣導抽獎活動，被眼尖民眾揪出多人重複中獎，引發網友質疑是否造假，疑雲越滾越大，甚至連法務部調查局台北市調查處也介入調查，結果終於出爐，證實抽獎活動並無不法，還給國稅局一個清白。

台北國稅局表示，此次調查共有兩大重點，第一，抽獎程式特殊設計，未發現圖利特定人動機，據承辦廠商提供的抽獎程式原始碼，該程式以參與者獲得的「抽獎機會」次數作為權重，並以隨機方式進行抽選，因特殊設計邏輯，使得積極參與者的中獎機率大幅提升，可能出現高權重者重複中大獎的結果，與一般社會認知的機率公平性有所不同。

國稅局進一步指出，調查單位比對3次抽獎活動的中大獎者，並查核其與國稅局、承辦廠商及網站協力廠商人員的親屬關係、職業、手機註冊資料與IP位址等，未發現異常關聯，也無證據顯示程式設計有圖利特定人的動機。

第二，未發現虛構或竄改中獎名單情事，調查結果顯示，承辦廠商的抽獎網頁及抽獎程式運作正常，未發現虛構中獎名單的情況；活動網站後台數據與承辦廠商提供的參與者名單相符，未發現名單遭竄改的情形。

國稅局強調，由於抽獎程式的特殊設計導致高權重者的中獎機率異常提高，超出活動公平性的預期範圍，已於2024年11月21日對承辦廠商提起民事訴訟，並於今年1月6日追加請求非財產損害賠償2,400萬元，以維護政府活動的公信力，針對內部監督疏失，也已展開行政責任檢討。

鑑於司法調查未發現圖利特定人或竄改中獎名單情事，國稅局說，已請承辦廠商發放獎項，確保參與活動民眾的權益，未來也將汲取經驗，優化宣導活動方式，確保活動的公平性與成效，進一步提升租稅教育的推廣品質。