緩解對美貿易順差問題 中油擬採購阿拉斯加天然氣

美國總統川普鼓勵國內增產油氣，台灣作為能源進口國，基於強化氣源分散大原則，中油擬擴大採購美國天然氣，目前正與阿拉斯加氣源開發商洽談採購細節，主要考量點包含航程較短、免行經地緣政治敏感區，且能緩解與美國貿易摩擦問題。

川普（Donald Trump）甫上任便揮舞關稅大刀，並宣布擴大國內油氣生產，對全世界出口美國能源，為平衡貿易逆差卯足全力。經濟部長郭智輝日前表示，在合理商業條件下，台灣可以考慮增加對美國能源採購。

事實上，分散能源供給來源一直是中油採購原則，目前液化天然氣（LNG）氣源遍及中東、東南亞、澳洲、非洲及美國等地區，累計採購來源達14國（全球出口國20國），以澳洲、卡達、美國為前3大採購國；其中，美國占比約10%，共簽署3個長約，契約年期20到25年。

美國是全球最大LNG出口國，中油表示，目前持續和美國多家氣源開發商接洽採購事宜，掌握各計畫開發時程，以滿足2030年以後天然氣需求。

其中，阿拉斯加氣源開發商先前有主動接觸中油，雙方已在2018年簽署合作意向書（LOI），中油內部透露，近期因該公司有找到新的投資者，應可加速開採計畫進程。

經濟部官員表示，之所以多買美國LNG，除了基於國家戰略考量，可降低對美貿易順差問題，台灣自身能源轉型過程中亦需大量天然氣；若台海遭受封鎖，要維持天然氣供應穩定，美國氣源也有安全加分效果。

至於採購阿拉斯加氣源優點在於，到台灣航程較美國其他地區短，只要10、11天，與澳洲天然氣航程時間接近，亦可免於在巴拿馬運河塞船與行經地緣政治複雜的南海，有地利之便。

中油一年天然氣需求量約2000萬噸，既有長約、現貨比例是7比3，預計至2030年，全年需求量將再增加數百萬噸。官員表示，隨著美國新開採量增加，若未來現貨價格下降，臨時新增需求也可透過購買現貨滿足。