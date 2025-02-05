雲端發票「4人重複中大獎」 財政部稱查無不法：求償廠商2400萬

財政部舉辦的雲端發票抽獎活動，有4位民眾在9萬多名參與者中重複中大獎，爆發爭議。財政部台北國稅局表示，「雲端種樹趣 e起集點樹」抽獎活動經法務部調查局台北市調查處調查結果，尚無涉及不法情事，即司法調查結果與行政調查結果一致，財政部及該局未涉不法。

對於調查重點，台北國稅局表示，承辦廠商抽獎程式之特殊設計邏輯，可能發生高權重者重複中大獎之結果，惟查無涉及圖利特定人之動機。

台北國稅局指出，據承辦廠商抽獎程式原始碼內容顯示，係以每位參與者獲得之「抽獎機會」次數為其「權重」數值，並先以全部參加人之權重取唯一值後加總計算出總權重值，每一獎項抽獎順序由高權重者依序抽至低權重者，每次抽獎時由1至總權重值間取一隨機數，抽獎者個人「權重」數值若大於等於該隨機數即中獎，該特殊設計邏輯放大積極參與者之中獎機會，致可能發生高權重者重複中大獎之結果，與社會通念理解之每次抽獎機會中獎機率均相同之概念有別。

台北國稅局表示，清查3次抽獎活動中大獎者與該局、承辦廠商及協力架設活動網站廠商案關經辦人員之親等、職業、手機申登、IP位址等脈絡關係，未發現中大獎者與抽獎程式設計者，有異常或密切關聯，尚查無涉及以特殊程式設計邏輯圖利特定人之動機。

台北國稅局也說，經查對承辦廠商之抽獎網頁及抽獎程式運作情形，無涉及虛構中獎名單情事；另比對協力架設活動網站廠商提供予該局審查及承辦廠商匯入資料庫之參與抽獎名單，與活動網站之後台原始數據相符，亦查無涉及竄改名單資料情形。

台北國稅局表示，該抽獎程式採特殊設計邏輯，發生較社會通念中獎機率增加及高權重者重複中大獎等未能預期及難以通念理解之結果，顯逾越活動目的之必要範圍，已於2024年11月21日向承辦廠商提起民事訴訟，並於2025年1月6日追加請求非財產上損害賠償2400萬元，期維護政府舉辦活動公信力，並已就該局督辦不周之缺失追究行政責任。

台北國稅局表示，另鑑於司法調查結果尚無涉及圖利特定人之動機與虛構竄改中獎名單之情事，後續將請承辦廠商發放獎項，以確保參與活動民眾之權益，同時也將汲取本次經驗，會朝創新多元方式規劃宣導活動，並確保宣導活動之品質及效益，以達成租稅教育宣導目的。