雲端發票爆抽獎爭議 台北國稅局：司法調查未涉不法

「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動發生多人重複中大獎情況，財政部台北國稅局今天表示，經法務部調查局台北市調查處調查結果，尚無涉及不法情事，即司法調查結果與行政調查結果一致，財政部及台北國稅局未涉不法。

台北國稅局指出，此次抽獎程式採特殊設計邏輯，發生較社會通念中獎機率增加及高權重者重複中大獎等未能預期及難以通念理解的結果，明顯逾越活動目的必要範圍。

台北國稅局表示，已於113年11月21日向承辦廠商提起民事訴訟，並於114年1月6日追加請求非財產上損害賠償新台幣2400萬元，以維護政府舉辦活動公信力，並已就台北國稅局督辦不周的缺失，追究行政責任。