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台灣景氣循環走到哪？ 國發會：正朝景氣擴張方向前進

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會5日宣布，台灣第15次景氣循環谷底為2023年4月，收縮期為15個月，整體第15次景氣循環共歷時86個月，當前景氣已邁入第16次景氣循環。圖為台北街頭民眾逛街購物。記者林伯東／攝影
國發會5日宣布，台灣第15次景氣循環谷底為2023年4月，收縮期為15個月，整體第15次景氣循環共歷時86個月，當前景氣已邁入第16次景氣循環。圖為台北街頭民眾逛街購物。記者林伯東／攝影

國發會5日宣布，台灣第15次景氣循環谷底為2023年4月，收縮期為15個月，整體第15次景氣循環共歷時86個月，當前景氣已邁入第16次景氣循環，並自2023年第二季起，我國經濟成長率逐季回升，正處於朝向景氣擴張方向前進階段，呈現穩定發展。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩指出，我國景氣循環的認定，主要就總體經濟面指標走勢進行研判，此與國際作法相同，並經多項計量方法驗證，以及邀專家學者、政府機關共同研商後認定。

至於我國景氣循環步調是否和國際一致？邱秋瑩表示，「對，差不多」，特別是都經歷過疫情。

景氣循環峰谷的認定為總體經濟上的長期觀察，這種方式強調長期趨勢，避免因短期波動而誤判經濟轉折點，不僅需要透過長時間的數據分析與經濟指標來確認，政府機關經過多項計量方法驗證，財經部會同時也邀集專家學者共同研商。

邱秋瑩指出，台灣當前景氣邁入第16次景氣循環，國發會將密切關注國際經濟情勢與產業景氣變化，並持續精進景氣指標編製與峰谷認定方法。

國發會指出，我國景氣同時指標於2023年4月落底，自2023年5月起已連續20個月上升，累計升幅達12.6%；景氣對策信號分數則於2023年2月達最低點10分後回升，下半年逐漸擺脫藍燈，加上由於同時指標及燈號自2023年5月起回升逾一年，確認並非短期波動，2024年6月更呈現景氣熱絡的紅燈，景氣回升趨勢明顯。

國發會自2024年8月起即進行景氣循環谷底認定研究，透請學者專家研議，認定台灣第15次景氣循環的峰谷，高峰為2022年1月，之後進入景氣循環收縮期，至2023年4月為谷底，收縮期15個月，其間歷經新冠肺炎疫情，整體第15次景氣循環共歷時86個月。

國發會指出，2022年起，全球經濟面臨俄烏戰爭、通膨及升息壓力等挑戰，國際景氣明顯降溫，終端市場需求減弱，產業鏈調節庫存，抑制我國外貿及生產表現，台灣經濟成長率於2023年第一季為負3.47%，是相對低點；2023年第二季起，隨全球經濟緩步復甦、AI等新興科技應用逐漸興起，加以政府普發現金推升消費動能，經濟成長率逐季回升，顯示景氣谷底落在2023年第一季前後。

國發會 景氣對策信號 經濟成長率

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