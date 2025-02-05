景氣燈號再度翻紅 去年12月景氣綜合判斷分數衝上38分
景氣燈號再度翻紅！國發會5日發布2024年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月增加4分，景氣燈號轉呈紅燈，上次轉亮紅燈是在去年8月。
景氣燈號轉亮紅燈，是否有景氣過熱情形？國發會經濟發展處處長邱秋瑩坦言，「AI」確實有過熱情形，亦需密切關注川普2.0相關貿易政策。至於這次轉亮紅燈，是否又只是單一次的曇花一現？邱秋瑩表示，目前國內經濟仍維持穩健成長，看起來動能還算穩健，紅燈、黃紅燈以上，景氣都算穩健。
國發會分析，2024年12月景氣燈號再度轉亮紅燈，主因受惠AI需求強勁，加上年底旺季需求、農曆春節前備貨效應，帶動生產、銷售及信心面等燈號分數增加。
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