AI應用加持！12月景氣燈號轉亮紅燈 國發會：就業市場穩定

國發會發布2024年12月景氣燈號亮出紅燈，綜合判斷分數為38分，較上月增加4分。國發會表示，主要受惠於AI運用強勁，加上年底旺季需求、農曆年前備貨效應，帶動生產、銷售及信心面燈號分數增加，同時指標也持續上升，顯示當前國內景氣維持成長格局，但領先指標持續下滑，仍須注意後續變化。

展望今年，國發會表示，隨全球貿易量可望續增，加上國際雲端產業資本支出擴張、邊緣AI應用持續發展，以及我國在AI供應鏈中具競爭優勢等，有助我國外貿穩定成長；投資方面，受惠新興科技應用暢旺，半導體供應鏈擴大高階產能及研發支出，加上國際大廠加碼對臺投資，以及企業投入低碳與數位轉型，將推升投資動能。