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AI應用加持！12月景氣燈號轉亮紅燈 國發會：就業市場穩定

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會發布2024年12月景氣燈號亮出紅燈，綜合判斷分數為38分，較上月增加4分。圖為台北街頭民眾逛街購物。圖／本報系資料照片
國發會發布2024年12月景氣燈號亮出紅燈，綜合判斷分數為38分，較上月增加4分。圖為台北街頭民眾逛街購物。圖／本報系資料照片

國發會發布2024年12月景氣燈號亮出紅燈，綜合判斷分數為38分，較上月增加4分。國發會表示，主要受惠於AI運用強勁，加上年底旺季需求、農曆年前備貨效應，帶動生產、銷售及信心面燈號分數增加，同時指標也持續上升，顯示當前國內景氣維持成長格局，但領先指標持續下滑，仍須注意後續變化。

展望今年，國發會表示，隨全球貿易量可望續增，加上國際雲端產業資本支出擴張、邊緣AI應用持續發展，以及我國在AI供應鏈中具競爭優勢等，有助我國外貿穩定成長；投資方面，受惠新興科技應用暢旺，半導體供應鏈擴大高階產能及研發支出，加上國際大廠加碼對臺投資，以及企業投入低碳與數位轉型，將推升投資動能。

消費方面，國發會指出，隨國內就業市場穩定，基本工資調升及企業獲利轉佳，將有助企業調薪及獎金發放意願，加上政府持續推動所得稅制優化及減輕人民負擔措施，提升可支配所得，將挹注民間消費成長。惟美國啟動新一波關稅措施、全球貿易壁壘加劇，加以地緣政治風險尚存，對國內經濟影響仍須密切留意。

受惠於AI運用強勁，國發會今天表示，2024年12月景氣燈號亮出熱絡紅燈。圖／路透
受惠於AI運用強勁，國發會今天表示，2024年12月景氣燈號亮出熱絡紅燈。圖／路透

AI 國發會 景氣燈號

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