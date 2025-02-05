老三台、警廣在列！37家廣電事業經營執照屆期 NCC：恐無法換照

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開第9次委員諮議會議，討論因委員人數不足，致對114年上半年廣電事業執照屆期換發所生影響。經盤點，計有4家無線電視事業（台視、中視、華視及公視CH26）、8家衛廣事業（包含9個頻道）及25家無線廣播事業（警廣、中廣、台北、高雄、復興、教育廣播電台等），共37家事業之執照屆期換發案受到影響。

NCC說明，按廣播電視法及衛星廣播電視法規定，廣播電視事業須經主管機關許可、發給執照始得營運並有執照效期限制，執照屆期前應向NCC申請換發。而依據NCC組織法第9條規定，廣電執照屆期換發屬委員會議決議事項，須經委員會議審議並決議始得為之，惟目前因NCC委員人數不足，未達委員總額過半，故尚無法作成換照與否之決議。

NCC指出，無線電視可供民眾免費收視，為偏鄉及弱勢民眾主要收視管道，若4家業者無法順利換發執照，將嚴重衝擊觀眾知的權利。另在無線廣播部分，有數家公營廣播電臺經營執照也將屆期，包含警察廣播電台、教育電台、復興電台、台北電台、高雄電台等。NCC再說明，公營電臺負有特定任務，如警廣具維護社會治安、改善交通秩序等功能，倘執照屆期無法換發，將影響公共利益甚鉅。

NCC表示，依有線廣播電視法（下稱有廣法）第34條及公眾電信網路設置申請及審查辦法第14條第1項第3款後段規定，有線電視系統及MOD所播出之頻道內容，必須以依廣電法及衛廣法取得許可執照者為限。若4家無線電視事業及8家衛廣事業(9個頻道)無法完成換照，恐無法繼續在各該平台播出，將影響觀眾收視權益。

NCC強調，會在本月儘速召開外部法律專家學者諮詢會議，聽取專業意見，積極尋求解決之道，以維護民眾收視權益、公共利益及業者信賴保護。