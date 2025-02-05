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川普2.0來襲 台商須急撤出墨西哥？專家搖頭給兩關鍵優勢

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG會計師認為墨西哥仍擁有兩大關鍵優勢。圖／路透
KPMG會計師認為墨西哥仍擁有兩大關鍵優勢。圖／路透

美國總統川普重返白宮，增添全球貿易政策許多不確定性，尤其美中貿易戰及美墨加協議（USMCA）將成為焦點。KPMG安侯建業會計師事務所稅務投資部副營運長丁傳倫表示，近期美國對中國大陸進一步加徵10%關稅，但這並非全新關稅，而是在原有基礎上再次提高，對於台商而言，這已是第二或第三次衝擊，全球供應鏈布局的策略調整勢在必行。

在這場貿易變局中，已經前往墨西哥設廠的台商是否要另尋他處？丁傳倫表示，台商無須急於撤出墨西哥，因為墨西哥擁有兩大關鍵優勢，第一，墨西哥地理位置優越，鄰近美國邊境，使運輸成本相較其他地區更具競爭力；第二，美墨加協議（USMCA）提供的優惠政策，使產品進入美國市場的關稅成本相對較低，仍具吸引力。

丁傳倫說，墨西哥在全球供應鏈中的戰略地位仍具優勢，台商無須急於撤出，而應持續觀察政策變化，並透過分散布局與稅務策略規劃，靈活應對國際貿易環境的不確定性。

而部分台商考慮是否轉向中南美洲市場，丁傳倫提醒，轉移生產基地需審慎評估，因為除了運輸成本外，當地人力與廠房等基礎建設是否成熟，將直接影響營運效率。

此外，丁傳倫指出，雖然東南亞仍是重要選項，但考量川普政府可能進一步對主要貿易逆差國採取行動，企業應避免過度集中投資於越南，建議分散布局至其他東南亞國家，以降低單一市場風險。

展望未來，丁傳倫建議，無論供應鏈如何調整，企業仍需關注全球最低稅負制（GMT）對營運的影響，台灣原訂2025年1月1日實施最低稅負制（AMT 15%），但行政院目前仍在審核階段，但仍預期新制將於2025會計年度生效，但正式實施時間可能略有延後。

台商 墨西哥 川普 美國 關稅

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