行政院估今年經濟成長率可逾3％ 施政方向一次看

農曆新年剛過，對於展望新的一年我國的施政方向，行政院在最新一期的施政報告中指出，隨全球經貿延續穩定擴張態勢，2025年全年經濟成長率可逾3%以上，將是連2年優於全球平均值，面對當前譎多變的國際局勢，政府將持續積極強化國內產業的科技創新與競爭優勢，包括持續推動投資台灣三大方案、推動「兆元投資國家發展方案」、鬆綁法規，營造更友善的產業發展環境等。

行政院指出，標普全球 (S&P Global) 最新預測 2025 年全球經濟成長率為 2.5% ，較 2024 年之 2.7% 為低，主因是諸多不確定性因素，包括美中戰略競爭加劇、烏俄戰爭及中東地緣衝突等經濟風險仍存。然我國受益人工智慧 (AI) 等新興科技應用需求熱絡不減，不僅有效挹注出口及生產動能，同時帶動民間投資表現好轉，加上勞動市場穩健，內需消費可望維繫。

主計總處預估 2024 年我國經濟成長率上調至4.27%，2025年亦可逾3%以上，將連2年優於全球平均值。但面對當前詭譎多變之國際局勢，政府將積極強化國內產業的科技創新與競爭優勢，落實推動國家希望工程、均衡台灣及健康台灣等施政藍圖，並在 AI 時代中深耕我國成為全球永續共榮之重要支柱，逐步打造台灣成為經濟日不落國。

行政院提到，政府將全面推動五大信賴產業，期透過創新驅動促進百工百業發展，打造護國科技力並營造永續韌性發展環境；另一方面將化外在挑戰為轉機，因勢利導持續精進引導境外資金及臺商回流投資，同時藉由結合外交、產業經貿及科技創新等複合策略，鞏固台灣民主供應鏈關鍵角色。

為加速產業創新轉型，配合賴總統政見於2027年達到每年 1,500 億元的新創投資金額目標，國發基金加碼主題式投資，如 AI 、文創、智慧醫療及綠色淨零等，提供新創發展所需資金，同時亦將與大學合作成立校友基金，擴大對新創及創投之投資，另結合民間資金成立「企業再造基金」，翻轉弱勢產業；運用2025年度已編列投資預算 128 億元，預計將帶動民間投資新創資金逾 256億元，以協助推動五大信賴產業及活絡投資生態系。

在預算上，行政院說， 2025年前瞻基礎建設計畫第 5 期經濟及農業特別預算，目前編列 703 億元，除延續有助於均衡區域發展、強化偏鄉等建設計畫外，針對地方政府需求殷切、計畫成效顯著，以及數位產業發展、 AI 、資安等五大信賴產業發展所需基礎建設等均將持續推動。

針對財政紀律部分，行政院指出，中央政府1年以上公共債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數比率，由2016年底33％下降至2023年底28.1％，2024年底債務比率實際數25.8％，預算數比率為29.1％；地方政府1年以上公共債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數比率由2014年高峰5.6％下降至2023年3.7％，截至2024年12月底止，債務比率實際數為2.8％，預算數比率為3.7％。今年度中央將依「財政收支劃分法」等規定，透過中央統籌分配稅款及一般性補助款挹注地方財源，調劑地方財政盈虛並支援地方建設，達成「均衡台灣」目標。

此外，為緩解國內物價上漲壓力，行政院穩定物價小組決策及產業主管機關需要，機動調降大宗物資關稅、貨物稅及營業稅，以穩定國內物價，減輕廠商及民眾負擔，目前相關措施將延續至2025年3月31日止。另將調高每人基本生活所需費用金額至21萬元，2025年5月申報時適用，估有208萬戶受惠，增加可支配所得26億元；同時調增小規模營業人營業稅起徵點，銷售貨物及銷售勞務業別分別提高為10萬元、5萬元，約有12萬家營業人受惠，減稅利益約10.68億元。

貨幣政策上，行政院指出，綜合國內外經濟金融情勢，考量2024年以來國內通膨率大致維持緩步回降走勢，且2025年可望續降至 2% 以下；全球經濟雖潛藏下行風險，惟在內需支撐下，預期2025年國內經濟成長力道仍屬溫和。 2024年12月19日央行理事會決議維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息 2%、2.375% 及 4.25%。

行政院也提到，央行自2020年12月至2024年6月已六度調整選擇性信用管制措施，惟因全體銀行不動產貸款占總放款比率 ( 不動產貸款集中度 ) 居高，銀行信用資源向不動產部門傾斜情勢較歷史高點更加嚴峻，央行於2024年 8 月採取道德勸說，請銀行自主管理未來1年不動產貸款總量，並於2024年 9 月第七度調整管制措施內容，新增全國自然人名下有房屋者之第 1 戶購屋貸款不得有寬限期；自然人第2戶購屋貸款最高成數上限調降為5成，並擴大實施地區至全國；公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款、自然人第3戶 ( 含 ) 以上購屋貸款及餘屋貸款之最高成數上限均調降為 3 成。未來央行將持續檢視不動產貸款情形與管制措施的執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。