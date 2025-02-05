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台經院去年12月製造業景氣燈號變綠燈 DeepSeek 添變數

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
因進出口成長幅度加大，2024年12月台經院製造業景氣燈號由景氣低迷黃藍燈轉為持平的綠燈。圖/台經院提供
因進出口成長幅度加大，2024年12月台經院製造業景氣燈號由景氣低迷黃藍燈轉為持平的綠燈。圖/台經院提供

台灣經濟研究院5日發布2024年12月製造業景氣燈號，由於外銷訂單及生產指數年漲幅皆逾二成，加上進口亦有超過三成的漲幅，帶動需求面及原物料投入面指標表現，去年12月製造業信號值較11月大幅增加，由12.10分，增加2.77分至12月的14.87分，12月製造業景氣燈號也突破由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

不過，台經院也提醒，美國總統川普的關稅戰，以及中國大陸新創公司DeepSeek橫空出世，都將牽動未來國際經濟情勢變化。尤其我國製造業原本因AI、高效能運算等應用商機帶動進出口及生產等表現，是否能維持目前榮景以及AI產業後續發展等都會影響我國製造業接下來表現，是未來關注的重點。

台經院指出，今年2月初已針對中國大陸、加拿大及墨西哥等國商品實施加徵10%~25%進口關稅，並表示肯定會對歐盟施加新關稅稅率，2月4日又將墨加兩國調高關稅執行日期延後1個月，但隨貿易戰陸續引爆，各國反制措施可能加大全球經濟下行風險。

此外，值得注意的是，美國雖可透過提高進口關稅，加速與各國進行貿易談判，以減緩與各國間貿易逆差情形，但對美國境內的企業勢必將進口增加的成本部分或全部轉嫁給消費者，此可能導致通膨壓力再度升溫，直接衝擊美國經濟，甚至影響全球經濟的未來發展。

同時，台經院還提到，中國大陸新創公司Deepseek崛起，意味著AI模型效率提升，目前已衝擊到美國科技股及台灣相關供應鏈廠商股價表現，未來包括高階AI晶片生產、AI產業鏈發展，以及美國對大陸技術限制等勢必有所調整。

除需求及原物料投入等面向指標表現佳外，台經院指出，在經營環境指標方面表現也不俗，國內股市雖因美國降息速度減緩而承壓，所幸台股基本面穩健而呈小揚，不僅推升去年12月製造業信號值，且燈號並由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

就細部產業來看，在化學製品方面，受海外同業生產過剩低價競爭，石化產品訂單減少，惟電子用化學材料接單成長，加上國內外流感、麻疹等疾病盛行，防疫相關清潔用品需求增加，化學品外銷訂單及生產指數年減幅皆呈現縮小，故去年12月該產業景氣燈號由代表衰退的藍燈轉為持平的綠燈。

在電子零組件業方面，人工智慧與高效能運算需求持續攀升，帶動12吋晶圓代工、IC封測及主機板增產，外銷訂單年增逾三成，致進出口與生產指數年增率續呈成長，推升需求面與原物料投入面指標表現，故去年12月該產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

景氣燈號 美國經濟

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進出口帶旺 台經院去年12月製造業景氣燈號變綠燈

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