國內首例！中市攜手台積電創碳權專案通過環境部審查

國內首例！台中市政府攜手台積電（2330）創碳權 「海岸造林碳匯自願減量專案」通過環境部審查。台中市農業局表示，台中市政府與台積電合作的海岸造林專案面積計2.834公頃，以70%存活率估計，30年至少可取得減碳額度約1,011公噸二氧化碳當量(CO2e)的碳權。

農業局表示，此次海岸造林專案由台中市政府與台積電共同合作，地點位於台中市大安區南莊海堤旁(專案邊界非位於事業範圍內)，於110年10月啟動，種植共計4萬4,850株，樹種以黃槿、草海桐、水黃皮為主，新植種植利用雙柱型水源寶育樹盆(即水寶盆)種植苗木。

期間歷經成立專案執行團隊、基線情境基本調查、新植造林、撰寫專案計畫書及委託第三方查驗機構確證，至最終於113年2月共同向環境部提出專案註冊申請，經環境部召集國內專家學者辦理多次審議，並於今年1月21日同意註冊申請，完成國內首例以海岸旁場地新植造林進行碳匯註冊而成功的案例。

農業局說明，本專案案場工作執行，第1至3年為台積電進行新植造林工作，第4至30年則由台中市政府與台積電共同經營維護、撫育，透過定期巡視植林情形，確保樹存活率，以取得預期碳減量額度，除了讓政府機關節省維護人力與經費負擔外，也讓企業實踐ESG目標，營造雙贏局面。

農業局表示，「台積電台中大安海岸造林自願減量專案」為全國首例以新植造林-海岸造林自願減量專案註冊申請成功，是台中市政府淨零排碳政策推動上的重要里程碑。

面對全球氣候變遷、國際永續淨零趨勢下，市府團隊在增加自然碳匯部分，除積極盤點可造林公有林地，加強轄管公有林經營管理，更歡迎有意願的企業攜手合作增匯減碳行列，共同守護國民生活、整體生態平衡，同時促使企業實踐ESG，共創多贏局面。