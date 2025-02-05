快訊

「動物不配住美國！」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

為1顆焦掉煎餃...他連續4天到攤位嘶吼、丟現金 還要求登報道歉

夫涉性騷學生...網紅夫妻經營竹北知名補習班遭廢止 震驚家長圈

國內首例！中市攜手台積電創碳權專案通過環境部審查

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市政府與台積電合作大安海岸造林碳匯自願減量專案現地。台中市政府提供
台中市政府與台積電合作大安海岸造林碳匯自願減量專案現地。台中市政府提供

國內首例！台中市政府攜手台積電（2330）創碳權 「海岸造林碳匯自願減量專案」通過環境部審查。台中市農業局表示，台中市政府與台積電合作的海岸造林專案面積計2.834公頃，以70%存活率估計，30年至少可取得減碳額度約1,011公噸二氧化碳當量(CO2e)的碳權。

農業局表示，此次海岸造林專案由台中市政府與台積電共同合作，地點位於台中市大安區南莊海堤旁(專案邊界非位於事業範圍內)，於110年10月啟動，種植共計4萬4,850株，樹種以黃槿、草海桐、水黃皮為主，新植種植利用雙柱型水源寶育樹盆(即水寶盆)種植苗木。

期間歷經成立專案執行團隊、基線情境基本調查、新植造林、撰寫專案計畫書及委託第三方查驗機構確證，至最終於113年2月共同向環境部提出專案註冊申請，經環境部召集國內專家學者辦理多次審議，並於今年1月21日同意註冊申請，完成國內首例以海岸旁場地新植造林進行碳匯註冊而成功的案例。

農業局說明，本專案案場工作執行，第1至3年為台積電進行新植造林工作，第4至30年則由台中市政府與台積電共同經營維護、撫育，透過定期巡視植林情形，確保樹存活率，以取得預期碳減量額度，除了讓政府機關節省維護人力與經費負擔外，也讓企業實踐ESG目標，營造雙贏局面。

農業局表示，「台積電台中大安海岸造林自願減量專案」為全國首例以新植造林-海岸造林自願減量專案註冊申請成功，是台中市政府淨零排碳政策推動上的重要里程碑。

面對全球氣候變遷、國際永續淨零趨勢下，市府團隊在增加自然碳匯部分，除積極盤點可造林公有林地，加強轄管公有林經營管理，更歡迎有意願的企業攜手合作增匯減碳行列，共同守護國民生活、整體生態平衡，同時促使企業實踐ESG，共創多贏局面。

環境部、市府農業局、台積電及專家學者現場勘查大安合作造現地。台中市政府提供
環境部、市府農業局、台積電及專家學者現場勘查大安合作造現地。台中市政府提供
因應海岸嚴峻環境，以雙柱型水源寶育樹盆新種植苗木，輔導苗木生長。台中市政府提供
因應海岸嚴峻環境，以雙柱型水源寶育樹盆新種植苗木，輔導苗木生長。台中市政府提供

台中市 台積電 減碳 農業

延伸閱讀

台積電設廠帶動發展 熊本市盼化解交通、水資源隱憂

研究機構最新報告 全球晶圓代工產值看增20%

三廠區抵換額度 環境部通過 台積電近百萬噸碳權到手

碳權交易市場 還不夠熱絡

相關新聞

國內首例！中市攜手台積電創碳權專案通過環境部審查

國內首例！台中市政府攜手台積電（2330）創碳權 「海岸造林碳匯自願減量專案」通過環境部審查。台中市農業局表示，台中市政...

離岸風電裝置容量 大躍進

彭博新能源財經（BloombergNEF）指出，台灣2024年在中國大陸以外全球離岸風電新增的裝置容量首度高居第一。離岸...

進出口帶旺 台經院去年12月製造業景氣燈號變綠燈

台經院今日發布去（2024）年12月製造業景氣燈號，因美國年末消費及庫存回補，加上東協出口表現亮眼，外銷及生產指數及進口...

亞洲資產管理中心鬆綁境外理財 掀起券商與銀行角力

金管會在1月22日的歲末新春記者會上，宣布亞洲資產管理中心高雄特區的多項業務開放內容，對於金融業者而言，固然希望多項業務的鬆綁能將這塊境外理財的餅「愈做愈大」，但另一方面，金融業卻暗潮洶湧，甚至引發銀行及券商的角力。

勞退自提比率低 高薪較踴躍

勞動部日前公布勞動基金去年投資績效，其中新制勞退收益六九八九點七億元、收益率百分之十六點一六雙創新高。然而，統計至去年第...

丁學文專欄／最富世代資產轉移潮 金融業準備好了嗎？

立法院會日前三讀完成壯世代政策與產業發展促進法，三讀條文除了凸顯台灣老齡化議題，似乎也在告訴我們：人類歷史上最富裕的一代正在步入人生下半場。不久前，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳來台宴請的兆元宴，參與晚宴的企業界人士個個腰纏萬貫，但他們的白髮蒼蒼的畫面反映這一代已經到了需要考慮財富移轉的階段。 「代際財富轉移」前需提早規畫，金融機構即將迎來一個機遇與挑戰並存的新時代，我們該怎麼看待這波即將來到的財富移轉潮？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。