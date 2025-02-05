進出口帶旺 台經院去年12月製造業景氣燈號變綠燈

台經院今日發布去（2024）年12月製造業景氣燈號，因美國年末消費及庫存回補，加上東協出口表現亮眼，外銷及生產指數及進口漲幅都大幅成長，製造業景氣信號值較前一月增加2.77分至14.87分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

至於美國恐掀起關稅貿易戰，台經院指出，美國雖可透過提高進口關稅，加速與各國進行貿易談判，以減緩與各國間貿易逆差情形，對美國境內的企業勢必將進口增加的成本部分或全部轉嫁給消費者，此可能導致通膨壓力再度升溫，直接衝擊美國經濟，甚至影響全球經濟未來發展。

台經院指出，受惠於美國年末消費及庫存回補需求暢旺及服務業持續活絡，美國再度躍升為我國第一大出口國，加上對東協出口創歷年單月新高，出口及生產指數年增率續增，另外積體電路、資通產品進口續強及半導體設備購置大幅成長下，去年12月進口年增率逾三成，推升需求及原物料投入等面向指標表現。

經營環境指標方面，國內股市雖因美國降息速度減緩而承壓，但台股基本面穩健呈現小揚，但製造業廠商對本月景氣看壞比重增加，影響經營環境面指標表現，12月製造業景氣信號值增加2.77分至14.87分，燈號轉為綠燈。

細部產業來看，化學製品受海外同業生產過剩低價競爭，石化產品訂單減少，惟電子用化學材料接單成長，加上國內外流感、麻疹等疾病盛行，防疫相關清潔用品需求增加，化學品外銷訂單及生產指數年減幅皆呈現縮小，12月本產業景氣燈號由代表衰退藍燈轉為持平的綠燈。

電子零組件業因人工智慧與高效能運算需求持續攀升，帶動12吋晶圓代工、IC封測及主機板增產，外銷訂單年增逾三成，致進出口與生產指數年增率續呈成長，推升需求面與原物料投入面指標表現，12月本產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

台經院表示，12月製造業景氣燈號突破低迷的黃藍燈來到持平的綠燈區間，主要外銷訂單及生產指數年漲幅皆逾二成，加上進口亦有超過三成的漲幅，帶動需求面及原物料投入面指標表現。

展望未來，台經院指出，美國川普總統2月初已針對中國、加拿大及墨西哥等國商品實施加徵10%-25%進口關稅，並表示會對歐盟施加新關稅稅率，2月4日雖將墨加兩國調高關稅執行日期延後1個月，但隨貿易戰陸續引爆，各國反制措施可能加大全球經濟下行風險。美國雖可透過提高進口關稅，加速與各國進行貿易談判，以減緩與各國間貿易逆差情形，對美國境內的企業勢必將進口增加的成本部分或全部轉嫁給消費者，此可能導致通膨壓力再度升溫，直接衝擊美國經濟，甚至影響全球經濟未來發展。