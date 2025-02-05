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勞退自提比率低 高薪較踴躍

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

勞動部日前公布勞動基金去年投資績效，其中新制勞退收益六九八九點七億元、收益率百分之十六點一六雙創新高。然而，統計至去年第三季止，新制自提退休金比率僅百分之十五點四，反觀高薪族和委任經理人等兩大族群因看準自提享有高分紅、免所得稅的雙好康，「提好提滿」的比率遠高於平均值。

勞退新制除由雇主每月提撥薪資百分之六到勞工個人退休帳戶，也鼓勵勞工可提繳百分之一至六到個人帳戶，提繳金額都可免納入勞工所得。不過，勞工自提退休金的比率長年偏低，截至去年第三季，自提退休金勞工一一七點五萬人，占比只有百分之十五點四。

但數據顯示，薪資愈高，自提比率愈高。其中薪資七點二萬至八點七萬元的已達三成，薪資十一萬元以上則達百分之四十九點六；另一個族群則是不適用勞基法、非屬勞退新制強制對象的受委任工作者（即委任經理人），自提比率高達九成，且平均自提薪資十二萬七七六五元，傲視群雄。

高薪族及委任經理人會踴躍自提退休金，主要是看中高分紅和節稅利益。

首先，若勞工月薪十一萬元，每月自提百分之六，一年提繳七萬九二○○元，可分紅進帳一萬二七九八元；加上雇主提繳的百分之六，一年可分到二萬五五九六元。其次，可省下可觀的所得稅，若月薪十一萬元，一年自提七萬九二○○元，可從個人所得扣除，以適用百分之廿稅率來算，一年可省稅一萬五八四○元。

勞退 薪資 退休金

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