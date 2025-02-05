離岸風電裝置容量 大躍進

彭博新能源財經（BloombergNEF）指出，台灣2024年在中國大陸以外全球離岸風電新增的裝置容量首度高居第一。離岸風電開發商光是去年在台灣便推動六個離岸風電方案，共設立超過200座風電機，裝置容量共1,783千瓩（MW）。

在這之前，台灣的離岸風電只執行了四個方案，裝置容量為613MW。

荷蘭因為發電量能高達1,529MW的最大風電場Hollandse Kust Zuid開始運作，排名第二；第三名的法國，在2024年首次出現新增離岸風電量能超越1,000MW，讓全法國的離岸風電發電量能成長兩倍。

台灣經濟部昨日表示，累計至2024年底，離岸風機共安裝374座，總裝置容量3.04百萬瓩（GW），其中已併網的風機有367座，裝置容量達到3GW，目前我國仍是世界第七。2025年在新的風場完工併聯後，預估總裝置容量有望擠下越南，排名世界第六。

經濟部表示，目前完工併聯風場主要是潛力場址。2024年完工及陸續併網風場包括：沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場900MW，是亞太區中規模最大風場；彰芳暨西島風場600MW；中能風場300MW，是本土化落實率最高的風場等。另外，雲林允能風場640MW則是在今年2月3日宣布完工併網。

至於未來，海龍1GW風場預計2025、2026年併聯完工供應綠電；沃旭920MW大彰化西南第二階段及大彰化西北風場也預計2025年併網，台電二期風場294.5MW力拚2025年完工。另海峽一期風場300MW尚在建置中。

依經濟部規畫，潛力場址核配裝置容量5.5GW，原定在2025年前全數完工併網，因疫情打亂進度，俄烏戰爭導致建置成本翻倍漲，歐洲在能源自主大力興建離岸風電，搶船搶料，衝擊離岸風電進度，因此風場併網年限展延至2026年。

賴清德總統日前召開國家氣候變遷對策委員會，經濟部規劃2030年離岸風電要達10.9GW，2035年達18.4GW，目前面臨到最大困難就是設置空間，後續仍需再盤點，另外，施工成本增加、資金取得困難也都對產業造成壓力。

在資金參與部分，國發會、財政部及金管會將共同討論提升本土銀行參貸。

具體做法是經濟部透過售電平台台灣智慧電能公司擔任「大盤商」，將統購綠電直售給中小盤的售電業者，讓未來綠電經營彈性提升，增加銀行端願意投入融資的行列，最快今年上半年可看到效果。