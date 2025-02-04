快訊

失智翻倍！研究解剖52人腦發現大量微塑膠 相當於「一整支塑膠湯匙」

小三的復仇！派出所長遭爆婚外情還有「小四」 下場慘了

整理包／DeepSeek紅什麼？黃仁勳因它身價暴跌！影響、爭議一文看懂

節能家電退稅6月將屆期 財政部擬再延長

經濟日報／ 記者胡順惠翁至威／台北即時報導

民眾購買節能家電，每台最高可退稅2,000元，今年6月14日將要屆期。財政部4日表示，將研議延長這項租稅優惠，正在跨部會討論中。

財政部經過盤點，今年上半年立法院會期預計將推動四大優先法案，包含《貨物稅條例》、《娛樂稅法》、《海關進口稅則》、《加值型及非加值型營業稅法》等。

其中貨物稅條例，主要是延長購買經濟部核定能源效率分級為第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機退還減徵貨物稅實施期間，至於延長多久、額度是否再加碼，目前正在跨部會研議中。

為鼓勵民眾購買節能家電，落實節能減碳、綠色消費，財政部自2019年6月15日起，購買能源效率分級第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，每台最高減徵貨物稅2,000元，實施二年後，在2021年修法展延二年，屆滿後再次修法延長二年，至今年6月14日屆期，財政部將研議第三度延長租稅優惠。

根據過去經驗，節能家電租稅優惠歷次延長皆以兩年為期，額度皆維持2,000元，可望朝此方向討論。不過財政部官員表示，仍要待經濟部送出稅式支出報告後，才會有進一步結論。

家電 財政部 貨物稅

延伸閱讀

馬斯克疑能掌控美財政部支付系統 引發個資疑慮遭提告

境外CFC信託申報更彈性了 資誠：5月底前可更正申報

詹文男 X 連錦漳 深度節能創未來

馬斯克欲插手政府撥款系統 代理財長上任一周就怒退休

相關新聞

川普徵關稅 工總：若台增加進口美天然氣可互蒙其利

隨著美國總統川普上任，全球經貿秩序將迎來新一波挑戰。工總表示，台美應持續深化在半導體、無人載具和AI機器人等領域合作，此...

美中貿易戰升溫 新台幣升轉貶收32.985元

美國總統川普對中國揮出關稅大刀，中國不甘示弱，祭出反制措施，美中貿易戰升溫，亞幣烏雲罩頂，走勢疲弱，新台幣兌美元由升轉貶...

KPMG 全球創投報告出爐 AI 猛奪最強吸金王

KPMG安侯建業於4日發布《創投脈動：全球創業投資分析》報告指出，2024年對全球創投市場來說是充滿挑戰的一年，面對高利...

節能家電補助凍2成 經部研擬提前截止受理等變通做法

經濟部節能家電預算遭立委凍結20%，約影響50萬戶補助。經濟部今天表示，由於目前尚難預估預算後續解凍情況，能源署目前正討...

中研院進駐台北國際書展 持文化幣消費享點數放大術

你聽過珊瑚唱歌嗎？你看過魚耳朵裡的小耳石嗎？第33屆台北國際書展於4日盛大開幕，中央研究院打造「海灘拾貝：探索無邊知識海...

台灣去年被網路攻擊量達亞太第一 三大產業被網攻最多

網路安全解決方案廠商Check Point Software Technologies Ltd.的威脅情報部門Check...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。