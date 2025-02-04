快訊

失智翻倍！研究解剖52人腦發現大量微塑膠 相當於「一整支塑膠湯匙」

小三的復仇！派出所長遭爆婚外情還有「小四」 下場慘了

整理包／DeepSeek紅什麼？黃仁勳因它身價暴跌！影響、爭議一文看懂

美中貿易戰升溫 新台幣升轉貶收32.985元

中央社／ 台北4日電
新台幣兌美元由升轉貶，今天收盤收32.985元，小貶1.7分。圖／聯合報系資料照片
新台幣兌美元由升轉貶，今天收盤收32.985元，小貶1.7分。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普對中國揮出關稅大刀，中國不甘示弱，祭出反制措施，美中貿易戰升溫，亞幣烏雲罩頂，走勢疲弱，新台幣兌美元由升轉貶，今天收盤收32.985元，小貶1.7分，在央行調節之下，守住32元，台北及元太外匯市場總成交金額19.775億美元。

美國總統川普（Donald Trump）3日宣布暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，市場暫時鬆口氣，美元指數回落，台灣股匯市今天早上同步走揚。

台股今天揮別陰霾，反彈上漲99.25點，終場收在22793.96點。三大法人同步賣超，其中外資及陸資賣超新台幣151.94億元。

不過中國未獲寬限期，且中國今天宣布採取多項反制措施，2大經濟體貿易戰升溫，消息面利空恐不利金融市場表現。

新台幣兌美元今天開盤價為32.95元，上午受到台股反彈激勵，呈現偏升整理；但因外資仍偏匯出，且美中貿易戰升溫的利空發酵，午後匯價翻貶且跌勢持續擴大，摜破33元大關，最低觸及33.054元。

外匯交易員指出，新台幣由升轉貶，但今天跌勢明顯放緩，在央行防守之下，收盤價繼續站穩32元；但美中關稅戰開打，且投資人對於關稅大刀是否揮向台灣晶片，憂心忡忡，恐抑制新台幣走勢，後續先觀察美中關稅戰發展以及川普發言，此外，人民幣走勢也將牽動新台幣匯率。

新台幣 關稅

延伸閱讀

川普退出世衛組織 秘書長譚德塞：盼美國三思

厄瓜多對墨西哥商品開徵27%關稅 迎合川普政策

川普關稅前客戶搶拉貨 聚陽1月營收年增27%淡季不淡

川普新關稅生效中國大陸回擊 兩大經濟體貿易戰升溫

相關新聞

川普徵關稅 工總：若台增加進口美天然氣可互蒙其利

隨著美國總統川普上任，全球經貿秩序將迎來新一波挑戰。工總表示，台美應持續深化在半導體、無人載具和AI機器人等領域合作，此...

美中貿易戰升溫 新台幣升轉貶收32.985元

美國總統川普對中國揮出關稅大刀，中國不甘示弱，祭出反制措施，美中貿易戰升溫，亞幣烏雲罩頂，走勢疲弱，新台幣兌美元由升轉貶...

KPMG 全球創投報告出爐 AI 猛奪最強吸金王

KPMG安侯建業於4日發布《創投脈動：全球創業投資分析》報告指出，2024年對全球創投市場來說是充滿挑戰的一年，面對高利...

節能家電補助凍2成 經部研擬提前截止受理等變通做法

經濟部節能家電預算遭立委凍結20%，約影響50萬戶補助。經濟部今天表示，由於目前尚難預估預算後續解凍情況，能源署目前正討...

中研院進駐台北國際書展 持文化幣消費享點數放大術

你聽過珊瑚唱歌嗎？你看過魚耳朵裡的小耳石嗎？第33屆台北國際書展於4日盛大開幕，中央研究院打造「海灘拾貝：探索無邊知識海...

台灣去年被網路攻擊量達亞太第一 三大產業被網攻最多

網路安全解決方案廠商Check Point Software Technologies Ltd.的威脅情報部門Check...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。