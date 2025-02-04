美中貿易戰升溫 新台幣升轉貶收32.985元
美國總統川普對中國揮出關稅大刀，中國不甘示弱，祭出反制措施，美中貿易戰升溫，亞幣烏雲罩頂，走勢疲弱，新台幣兌美元由升轉貶，今天收盤收32.985元，小貶1.7分，在央行調節之下，守住32元，台北及元太外匯市場總成交金額19.775億美元。
美國總統川普（Donald Trump）3日宣布暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，市場暫時鬆口氣，美元指數回落，台灣股匯市今天早上同步走揚。
台股今天揮別陰霾，反彈上漲99.25點，終場收在22793.96點。三大法人同步賣超，其中外資及陸資賣超新台幣151.94億元。
不過中國未獲寬限期，且中國今天宣布採取多項反制措施，2大經濟體貿易戰升溫，消息面利空恐不利金融市場表現。
新台幣兌美元今天開盤價為32.95元，上午受到台股反彈激勵，呈現偏升整理；但因外資仍偏匯出，且美中貿易戰升溫的利空發酵，午後匯價翻貶且跌勢持續擴大，摜破33元大關，最低觸及33.054元。
外匯交易員指出，新台幣由升轉貶，但今天跌勢明顯放緩，在央行防守之下，收盤價繼續站穩32元；但美中關稅戰開打，且投資人對於關稅大刀是否揮向台灣晶片，憂心忡忡，恐抑制新台幣走勢，後續先觀察美中關稅戰發展以及川普發言，此外，人民幣走勢也將牽動新台幣匯率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言