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KPMG 全球創投報告出爐 AI 猛奪最強吸金王

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG認為2025年將是創投復甦的重要年份。路透
KPMG認為2025年將是創投復甦的重要年份。路透

KPMG安侯建業於4日發布《創投脈動：全球創業投資分析》報告指出，2024年對全球創投市場來說是充滿挑戰的一年，面對高利率、地緣政治不穩及企業估值擔憂等多重因素，市場的不確定性依然居高不下，儘管市場面臨困難，人工智慧（AI）領域依然成為創投的熱點，吸引了大筆投資。

報告提到，2024年第4季，全球創業投資金額達到1,086億美元，創下七個季度的新高。特別是AI領域，吸引了超過320億美元的創投資金。美國成為AI領域資金流入的主要市場，領頭的AI新創包括Databricks、OpenAI與xAI等。這些新創公司不僅籌集到數十億美元，更展示出AI技術在全球市場的強大潛力。

報告還分析了不同地區的創投市場情況，像是美洲地區繼續吸引最大比例的創投投資，主要得益於美國多筆大型投資案件，如美國軟體新創Databricks和AI新創OpenAI分別籌集了100億美元與66億美元，儘管歐洲市場創投金額較上一季增長了113.9%，但其投資水準仍顯得較為疲軟；亞洲市場的創投投資則繼續低迷，僅有大陸潔淨能源開發商CNNP Rich Energy成功籌集11億美元。

展望2025年，全球仍面臨高關稅政策和地緣政治衝突的挑戰，創投市場對未來仍持謹慎樂觀態度。報告指出，隨著利率下降以及美國政府政策逐步確定，IPO市場有望在2025年回升，並吸引更多投資者的目光。

人工智慧仍將是2025年投資的焦點領域，尤其是行業解決方案和人工智慧賦能的機器人將吸引大量資金投入。除了AI，國防科技、健康與生物科技、網路安全與替代能源等領域也將持續吸引創投關注。尤其是替代能源領域，包括核能和氫能，將因應能源需求增長，成為未來投資的重要領域。

報告中還指出，天使輪與種子輪的投資案件在2024年有所下降，但人工智慧領域的新創公司卻在各階段的融資中吸引了大量資金。此外，次級基金（Secondary Funds）市場在2024年創下歷史新高，籌集超過1000億美元的資金，顯示出創投市場對流動性需求的上升。

2024年的創投市場充滿挑戰，但人工智慧和替代能源領域的強勁表現為投資者提供了巨大的機會。隨著市場對新技術的需求增長，創投的未來仍充滿希望，2025年將是創投復甦的重要年份。

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