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節能家電補助凍2成 經部研擬提前截止受理等變通做法

中央社／ 台北4日電
節能家電示意圖。圖／聯合報系資料照片
節能家電示意圖。圖／聯合報系資料照片

經濟部節能家電預算遭立委凍結20%，約影響50萬戶補助。經濟部今天表示，由於目前尚難預估預算後續解凍情況，能源署目前正討論提前截止受理、每月管控申請量等變通作法，詳細申請方式待後續公告，呼籲國會支持預算。

有網路投書稱經濟部就預算議題造謠，經濟部能源署今天發布新聞稿澄清，在野黨團確實於1月13日提案刪減家電補助經費，經濟部才於1月16日在院會記者會呼籲不應刪除影響民眾權益，隔天在野黨雖撤回本刪除案未表決，但仍於1月21日立院院會中表決通過凍結2成經費。

經濟部指出，節能家電補助預算刪除100億是事實，經各界發聲及溝通說明後才將刪除案撤案，但表決後仍遭凍結2成經費，且凍結節能家電理由為並不相關的研議核電重啟，以及要求提出核電重啟經費規劃，同時與現行法律要求有所扞格。

經濟部表示，目前尚難預估預算後續解凍情況，能源署內部仍在討論將未來採未凍結預算執行額滿前，提前截止受理的模式，或從年初受理時即開始每月管控受理民眾申請案件量，以免民眾依條件購買後卻無法取得補助產生困擾，114年補助作業期程及申請方式，仍待後續正式公告。

能源署表示，節能家電汰舊換新補助開辦以來，已帶動老舊家電汰換322萬餘台，每年為台灣節電19.3億度用電量，也協助家電產業增加超過新台幣800億元營業額，是民眾、節能及產業三贏的政策。

家電 核電 經濟部

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