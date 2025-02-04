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出席台北國際書展 賴總統：投資自己穩賺不賠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統4日上午出席「2025台北國際書展」開幕典禮時表示，政府今年擴大「文化幣」發放對象，期盼幫助更多年輕朋友接觸臺灣文化。文化是國家的根，也是臺灣的靈魂，他邀請國人前來參加2025台北國際書展，踴躍買書，一起看書。

賴總統致詞時表示，每年春節連假過後，「台北國際書展」就上場，這是非常棒的活動，也是臺北的盛事，他很高興受邀前來和大家一起逛書展，並祝活動一切順利。他也提到，今年書展主題是「閱讀異世界」，他要代表國人歡迎參與的29個國家；此次很榮幸邀請到歷史悠久、文化豐富且工業進步的義大利作為活動主題國。他歡迎國人進入29國的文化世界，未來前往這些國家旅遊時，就能進行深度旅遊。

賴總統提到，投資股票有賺有賠，但是投資自己穩賺不賠。「知識就是力量」，買書、看書都是非常值得的事。此次書展未滿18歲的年輕人可以免費參加，18到22歲青年持「文化幣」亦可免費入場，歡迎國人踴躍參加。

賴總統說，今年文化幣發放對象從原本的16到22歲，向下延伸至13到15歲，目的是希望幫助更多年輕人買書、看書、看表演，接觸臺灣文化。並強調，文化是國家的根，也是臺灣的靈魂，他要向出版界表達敬意，大家是傳達文化重要的工作者。最後，他呼籲國人千萬不要錯過「2025台北國際書展」，並祝福大家都能滿載而歸。

和大 義大利

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