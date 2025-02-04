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正式生效！川普對中加徵10%關稅 陸同時間「3事項」反擊

川普關稅變數 東元：不確定性仍高持續觀察

中央社／ 台北4日電

美國總統川普3日宣布暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，變數仍未解。在墨西哥設廠的電機大廠東元今天上午表示，關稅變數影響不大，但不確定性仍高，東元持續觀察後續發展。

川普3日宣布暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，延期1個月，但川普向貿易夥伴發出關稅威脅，變數持續籠罩，市場氣氛仍不安。

東元在2023年9月於墨西哥新利昂州（Nuevo Leon）Cienega de Flores市設立高效率低壓馬達廠，目標連結美國德州的東元西屋馬達廠，以強化北美供應鏈，搶攻美國、加拿大、中南美洲市場，以及墨西哥國內商機。

對於川普對墨西哥祭出關稅大刀，東元今天回覆記者詢問指出，影響不大，因為主要競爭對手都在美國境外生產，若川普增加關稅，對大家影響都一樣，並不會影響東元集團競爭力。

不過東元表示，關稅變數不確定性仍高，集團會繼續觀察。

東元董事長利明献先前表示，美國市場對東元非常重要，集團關注政策、匯率、關稅等敏感因素影響，東元會保持彈性策略，確保在全球多元布局的生產基地，因應川普未來政策、地緣政治變化、以及供應鏈調整。

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