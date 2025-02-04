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川普2.0時代 政策紅利點燃 AI 與基建雙主題投資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
川普新政對相關產業的可能影響(資料來源：BofAML、Bloomberg、匯豐投資管理)
川普新政對相關產業的可能影響(資料來源：BofAML、Bloomberg、匯豐投資管理)

近期美國經濟表現強勁，多方面總經數據表現較預期為佳，市場普遍預期 2025年納斯達克指數的利潤將為標普500的兩倍。另一個關注焦點則為川普新政府的上任，預料第二次川普內閣將頒布一系列行政命令，涉及貿易、放寬規管和行業政策等，這將為全球投資市場增加不確定性，滙豐投信建議投資人現階段以多重資產策略應對後續市場波動。

投資主題方面，滙豐投信投資長韋音如表示滙豐投信特別看好人工智慧(AI)及基礎建設兩大主題；其原因在於，川普 2.0 時代的關稅政策對AI產業的衝擊相對有限，因為AI供應鏈不僅具備高成長潛力，亦可有效抵禦政策風險，能成為投資人佈局的重要選項。隨著 AI 技術應用範疇從醫療到金融、製造等領域全面開花，未來幾年 AI 產業將迎來黃金成長期。

川普上任後預計將擴大美國本土基礎建設計畫，放寬石油與天然氣開採限制，推動能源開採、儲存設備和輸配送管線的投資需求，因此能源基礎建設股將直接受惠。有鑑於資料中心等科技產業加速發展以及美國製造回流，也將進一步推動電力與水力需求成長，帶動公用事業穩定成長，預期基礎建設板塊將在川普新政下將迎來利多。

滙豐投信投資長韋音如說明，在川普新政初期，政策的不確定性可能加大市場波動，建議投資人應將債券納入核心配置，例如將低波動債券納入以參與各國央行寬鬆政策的資金浪潮。歷史數據顯示，在聯準會降息後進場布局債券，若將布局時間拉長，以時間換取空間，債市有機會締造不錯的表現。即使近期美國10年期公債殖利率上升而使債券價格修正，但全球央行降息潮未改變，透過短存續期間的投資等級債券布局，可降低利率風險並捕捉市場機會。尤其投資人可透過跨區域多元配置，把握歐美及新興市場債券收益機會， 以減少單一區域的經濟風險。

韋音如總結，在2025年，市場的波動性可能會更加大，如何平衡風險和回報，將成為2025年資本市場的一個主要焦點。而在內外部需求挑戰的夾擊下，各地經濟狀況參差以及川普因素皆讓投資環境暗潮洶湧，投資人可特別關注那些需要加大寬鬆政策的經濟體及市場。不過整體多數新興市場仍充滿機遇，投資人宜謹慎應對，並透過多重資產策略捕捉市場輪動機會，亦必須根據川普2.0新政靈活調整策略，以確保不同板塊能在新政策環境中持續成長，為投資組合提供防禦優勢與長期增值潛力。

債券 川普

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