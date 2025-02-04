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專家：近十年美股下跌時進場「這主題」 反彈力道更勝大盤科技

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近十年美股下跌就進場持有一段期間的主要指數表現。(資料來源：Bloomberg，2014/12/31-2024/12/31，美元計價。)
近十年美股下跌就進場持有一段期間的主要指數表現。(資料來源：Bloomberg，2014/12/31-2024/12/31，美元計價。)

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）經理人林怡君表示，川普屬重商主義立場，未來推出有利於企業的相關政策仍值得期待，美股長期向上趨勢不變，從統計數據來看趁下跌時進場，有利短中長期持有，因此有意進場或加碼美股的投資人不妨趁盤面修正時逢低分批布局，尤其是囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型，可望在市場反彈回升時追求較佳的上漲爆發力。

根據近十年統計，只要美股下跌時進場，平均而言，持有一段時間後可望迎來一波反彈。以S&P 500指數為例，自相對高點回測時進場持有60個交易日、120個交易日與240個交易日(即約三個月、六個月與一年)，平均報酬分別為+3.41%、+6.50%與+13.77%，表現不俗；若選擇科技股為主的NASDAQ指數，上述情境下平均報酬則分別來到+4.24%、+7.80%與+16.77%，反彈潛力比大盤更佳。

若進一步聚焦各產業的創新領頭羊、以彭博研發龍頭指數為代表，近10年於拉回時進場並持有60個交易日、120個交易日與240個交易日，平均表現更分別提升至+4.70%、+9.07%與+19.77%，比起大盤S&P 500指數與科技股為主的NASDAQ指數更具爆發力。

野村投信投資策略部副總但漢遠分析，2025年市場和經濟雖可能出現動盪，但美國基本面因持續盈利增長而有競爭力的韌性，美國經濟衰退的可能性很小，因為公用事業產出、能源生產及對IT設備和人工智慧技術的需求仍然強勁，且企業信心依舊高漲，Teneo 最近的一項調查顯示，300位上市公司CEO 中有 77%預期2025年上半年全球經濟將改善，2025年全球資金焦點仍是美國，包括「MAGA 2.0」(讓美國再次偉大)的企業龍頭概念股最為吸睛。

1月9日掛牌的野村美國創新研發龍頭ETF(00971)，便是全台首檔聚焦在市值前50大「研發龍頭」的美股ETF，亦即個股研發費用須連續3年均正成長、且研發占銷售額比率須在前90%等標準，可謂全台首檔「會進化」的美股ETF，更可望追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。

投資人不妨開始分批佈局，若遇盤勢震盪時更可考慮加碼。對於想參與美股多頭的投資人，可視己身風險承受度，透過野村美國創新研發龍頭ETF(00971)追蹤美國研發龍頭的長期表現潛力，投資未來各產業創新發展，參與這股大趨勢，掌握一籃子創新龍頭股的長線行情，而目前已投資美股、抑或是滿手AI科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦研發龍頭的ETF來增加其他美國產業先鋒的布局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。

美國經濟 美股

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