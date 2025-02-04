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勞動基金大賺逾兆 退撫基金獲利創新高

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
勞動與退撫兩大基金因為台股與全球股市影響，不約而同都有高收益率。（中央社）
勞動與退撫兩大基金因為台股與全球股市影響，不約而同都有高收益率。（中央社）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

勞動與退撫兩大基金最近受惠台股表現，獲利都創新高！勞動基金113年投資大豐收，全年大賺新台幣1兆428億元，創歷史新高。勞動部勞動基金運用局3日表示，勞動基金去年整體收益有45.5%來自於台股；另外，退撫基金的實際收益數新台幣1600.26億元，亦創史上最高；實際收益率17.49%，創史上次高。

基金效益屢創新高

勞動基金去年全年投資績效出爐，113年獲利逾兆元，大賺1兆428億元，收益率16.48%，打破原本112年的紀錄成歷史新高，其中新制勞退基金、勞保基金收益數也雙雙破紀錄。勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，全球金融市場受AI科技推動帶動股市上揚，台股也因半導體與AI相關權值股的突出表現亮眼。

劉麗茹說，勞動基金著重資產配置與風險管理，追求基金投資收益穩健增長，去年全年收益數1兆428億元，收益率16.48%，若再加上受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模將達7兆6859億元，總收益數為1兆1361億元，收益率為16.57%。

外界好奇勞動基金的投資分配組合，劉麗茹說，勞動基金有約42%是配置在國內部位，這次收益數有47.8%來自於國內部位，其中若只看股市，整體勞動基金配置台股20%，這次收益數有45.5%來自於台股。

收益率史上第2

另一方面，根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，113年截至12月31日的基金運用情形，整體基金收益數1600.26億元，期間實際收益率17.49%。其中，自行經營的固定收益149.79億元，收益率4.61%；資本利得收益數576.81億元，收益率32.92%；委託經營部分收益數為873.66億元，期間收益率為21.05%。

根據退撫基金統計，從85年以來，整體收益率最高是98年的19.49%，113年的17.49%為次高；但113年整體收益數1600.26億元，是史上最高。

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