詹文男 X 連錦章 深度節能創未來

在能源效率與智慧科技的驅動下，台灣將邁向深度節能的大未來。為此，數位轉型學院院長詹文男特別邀請經濟部次長連錦漳至「大師543」，分享經濟部將如何透過深度節能與智慧科技實現數位及綠色雙軸轉型，並帶動產業與環境的永續發展。

在訪談中，連錦漳指出，節能減碳不再僅僅是隨手關燈這樣簡單的行為，而是透過智慧科技進行系統性的節能。「以前關燈是走路去關，現在智慧科技進步，拍手感應即可完成，節能已經進入自動化與數據化的新時代。」

他進一步解釋，深度節能著重於智慧系統的應用，例如物聯網（IoT）和大數據技術。連次長提到：「以學校為例，以往空教室的冷氣長時間開啟是常態，但現在透過感測設備即可自動關閉，大幅降低能源浪費。」

而針對中小企業在節能轉型上的挑戰，經濟部則提出ESCO（能源服務公司）模式的解決方案。連錦漳解釋，ESCO為中小企業提供節能診斷、技術改進與分期付款的機制。「企業主不需要一次性投入龐大資金，而是以節省的電費逐年支付，降低財務壓力。」

他強調：「透過專家輔導團審核ESCO提供的診斷報告，確保方案合情合理，幫助中小企業在減碳的同時，也提升市場競爭力。」

作為政策的先行者，經濟部將帶領國營事業示範深度節能。「將選擇中油、台電等七家國營事業，涵蓋18棟大樓進行試點，從系統診斷到智慧管理全面升級，預計完成後可節省近4億度電，減少15億元電費支出。」連錦漳指出，此舉不僅能檢驗政策效益，還可樹立標竿，推動更多企業加入節能行列。

連錦漳也分享了政府推動老舊家電汰換的策略。「未來將針對十年以上的冷氣與冰箱提供補助，換新後最高可省下35億元電費。」他呼籲民眾積極參與，以實際行動支持節能減碳。此外，他也提出了碳權交易的願景。「未來企業透過節能措施減少碳排放，不僅能獲得碳權，還可進一步在國際市場交易，創造經濟價值。」

展望未來，連錦漳對深度節能的發展充滿信心。他表示：「我們的目標是到2027年，全台節省206億度電，相當於少蓋8座燃煤發電廠，這對環境與能源安全都是重大突破。」他強調，節能不僅僅是技術的進步，更是一種全社會的文化轉型。「從政策支持到產業合作，再到全民參與，我們一起攜手，共同為永續台灣努力。」完整的專訪，點擊立即收看：