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去年賺近7千億…勞退新制基金分紅 平均每人5.5萬
勞工三月分紅可期。勞動基金運用局昨公布去年整體勞動基金收益，全年度投資收益一兆四二八億元，收益率百分之十六點四八，創下歷年新高。勞退新制基金收益數則為六九八九點七億元，若以有效帳戶約一二七二萬勞工估算，平均每位勞工有望分紅近五點五萬元。
勞動基金運用局統計，整體勞動基金加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模七兆六八五九億元，總收益數一兆一三六一億元，收益率百分之十六點五七；而勞退新制基金收益數為六九八九點七億元，收益率百分之十六點一六；勞保基金收益數為一六二九點一億元，收益率百分之十八點一三。
勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，今年勞保基金將獲得一三○○億元的撥補，一月已撥補了三百億元，剩下的一千億元將在今年內分批撥補。
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