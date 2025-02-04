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1月消費者信心連四跌 近八月低點

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導

中央大學昨天發布一月消費者信心指數（ＣＣＩ），總指數為七十二點五四點，較上月減少二點○七點，呈現顯著下滑，不但是連續四個月走跌，且指數創八個月來最低。

ＣＣＩ的六項分項指標包括物價水準、投資股票時機、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨，六項分項指標全面下降。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，美國總統川普宣布對中國大陸、加拿大、墨西哥祭出關稅措施，陸加墨也紛紛反制，全球貿易戰已開打，將使出口導向的台灣經濟受到更大挑戰。

在六項指標中，「未來半年購買耐久性財」為一○二點四九點，微跌○點一七點，為下降幅度最少指標。同步觀察中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，一月為九十九點九七點，微升○點一三點，再度接近一百，顯見民眾看待房市信心已出現止跌。

吳大任表示，政府打炒房政策對房市多是短期影響，觀察台灣房地產，長期來看仍是易漲難跌，使得房市信心指標沒有繼續走跌。雖然房市景氣陷入盤整，但條件較好的物件，仍有買方伺機出手。

至於下降幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，一月調查為卅七點二五點，較上個月調查結果下降三點九八點，為歷月來最為顯著的下跌。吳大任指出，由於一月ＣＣＩ調查期間為一月十八日至廿一日，兩個因素讓民眾強烈感受物價上漲，一是元旦起基本工資調升，勞力成本再增加，另外則是春節期間的消費旺季，不少民生服務需求，都直接反映在價格上漲。

下降幅度第二為「未來半年投資股票時機」，一月調查為五十點五三點，較前一月下降二點四六點，且為近九個月低點。

中央大學 房市 物價

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