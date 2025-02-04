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冷眼集／經濟部成了美國商務部？

聯合報／ 本報記者林海賴昭穎
經濟部長郭智輝表示，美國總統川普在大選後的貿易政策變化，將持續影響全球經貿環境，因此要未雨綢繆。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝表示，美國總統川普在大選後的貿易政策變化，將持續影響全球經貿環境，因此要未雨綢繆。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普揮舞關稅大刀砍向加拿大、墨西哥和中國大陸，台灣對美享有龐大貿易順差，被川普盯上只是時間問題，其中晶片相關產業更難以置身事外。

面對憂心忡忡的產業界，經濟部昨公布四項措施，言必稱要協助業者，具體措施卻像是把自己當成美國商務部，反為美招商。來自產業界的郭智輝被形容是最懂半導體的經濟部長，提出因應對策看在台商眼裡，思考如何自救會務實一點。

川普在競選期間就多次拋出關稅議題，甚至點名台灣與半導體產業，當時包括郭智輝在內的多個財經官員都口徑一致，認為選舉語言不一定會落實，必須要對川普「聽其言、觀其行」，等到上任之後才能做進一步研判與後續的因應措施。

經濟部當時的回應已被立委抨擊太過天真，川普在第一任期時就開啟貿易戰，豈能不預先做好準備。果不其然，川普上任後隨即開啟新一輪的關稅戰，經濟部卻如同被突襲，直到現在都提不出實際作為，只能不斷唱著「與美國是供應鏈夥伴，美國設計、台灣代工是台美雙贏模式」的老調。

在前一波關稅戰中，已有不少台商轉進墨西哥設廠，但此波關稅戰卻從墨西哥開始，宏碁董事長陳俊聖說得坦白，「之前把供應鏈轉去墨西哥的廠商，現在開始就覺得懷疑人生了」。

就在台商期待政府有所作為之際，經濟部公布的因應措施，除了連設立服務專線都能宣傳外，還表示要在美國成立台灣投資貿易中心，透過駐外單位與美國地方政府建立平台，協助業者因應。

川普以關稅作為武器，就是希望以戰逼和，希望各國在貿易上做出讓步，加大赴美投資，經濟部此時卻說要協助台商到美投資，不就是完全連談都不談，直接滿足川普需求，既然如此，又何必需要經濟部？而有這樣的政府，也難怪產業界「懷疑人生」。

川普 美國

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