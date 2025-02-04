我擬在美成立台灣投資貿易中心 經部提4措施助台商

美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥等國加徵關稅，經濟部昨天提出四項協助台商因應措施，包括將在美國成立台灣投資貿易中心，協助企業評估美國各州投資環境、供應鏈移轉方案及當地合作夥伴媒合，以落實「境外關內」政策。

經濟部表示，經濟部啟動多項應對措施，並透過外貿協會及工研院駐外單位，協助廠商調整供應鏈及投資策略。四措施包括成立專案服務小組及諮詢專線，提供即時協助。由貿協在美、加、墨、東南亞及南亞的駐外單位成立專案服務小組，與貿協總部合作，提供受影響企業諮詢與即時服務。

第二，對於廠商海外布局提供客製化服務。有意在海外重新布局的台商，例如轉移至美國設廠，或思考部分製程移往其他國家，如東南亞及印度，經濟部提供目標市場的相關資訊及分析。

第三，經濟部在美成立台灣投資貿易服務中心，協助企業評估美國各州投資環境、供應鏈移轉方案及當地合作夥伴媒合，落實經濟部「境外關內」政策。

第四，爭取強化台美產業合作，助攻台商創新升級。工研院北美辦公室將促進台美企業研發與製造合作，協助台商尋找當地合作夥伴。