關稅戰衝擊 經部四招挺台商

美國總統川普發動關稅戰，經濟部長郭智輝昨（3）日表示，美國貿易政策持續影響全球經貿，必須未雨綢繆，新的一年面對更多挑戰，也有更多機會，經濟部會提供更完善的支持，協助台商因應市場變化。

經濟部昨日舉行新春團拜，郭智輝表示，過去一年在同仁共同努力下，推動AI產業升級、境內關外、境外關內等政策，也扶植中小企業，穩紮穩打、開創新局，美國大選後的貿易政策變化，持續影響全球經貿環境，必須未雨綢繆。

美國自今（4）日起對加拿大、墨西哥課徵25%關稅，將波及我國在墨西哥台商。經濟部昨日宣布四項協助台商因應措施，透過外貿協會及工研院駐外單位，協助廠商調整供應鏈及投資策略，確保企業穩健發展。

首先，經濟部成立專案服務小組及諮詢專線，提供即時協助。由外貿協會在美、加、墨、東南亞及南亞的駐外單位成立專案服務小組，與貿協總部合作，提供受影響企業諮詢與即時服務。

第二，對於廠商海外布局提供客製化服務。有意在海外重新布局的台商，例如轉移至美國設廠，或思考部分製程移往其他國家，如東南亞及印度，經濟部提供目標市場的相關資訊及觀察，包括在美投資的可能州別及當地投資法令、相關市場機會，以及協助尋找合作夥伴等。此外，對於決定部分產能轉為供應當地內需市場的台商，提供當地市場的法令及媒合合作夥伴。

第三，經濟部將在美國成立台灣投資貿易服務中心，協助企業評估美國各州投資環境、供應鏈移轉方案及當地合作夥伴媒合，落實經濟部「境外關內」政策。

第四，將爭取強化台美產業合作，助攻台商創新升級。工研院北美辦公室將積極促進台美企業研發與製造合作，協助台商尋找當地合作夥伴，開展技術合作、聯合開發與投資計畫，提升企業競爭力。

經濟部表示，將持續密切關注國際貿易變動，並與產業界保持溝通，提供台商最及時的支援與協助，確保企業在變局中找到最佳應對策略。