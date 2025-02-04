2024年底大賺6,989億元 新制勞退分紅平均5.5萬

受惠於AI浪潮，2024年台股及全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金表現優異，截至2024年底大賺6,989億元，收益率達16.16%，刷新歷史紀錄。以目前新制勞退1,272萬有效帳戶計算，平均每位勞工分紅攀升至近5.5萬元，將是勞工分紅最多的一年，今年3月分紅可期。

回顧新制勞退基金年度績效，2023年新制勞退基金績效最佳，收益數達4,785億元，勞保局並已於2024年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，其中逾50.4%勞工收益分配逾2萬元，更有25%勞工收益分配逾5萬元。

2024年政府主要退休基金收益

2024年新制勞退基金表現更搶眼，隨全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金收益數水漲船高，勞動基金運用局昨（3）日發布最新績效，至2024年底，新制勞退基金收益數再上升至6,989億元，再創歷史新紀錄。

依慣例，勞保局於每年3月完成基金前一年收益分配，預期3月勞工分紅可期，以目前來看，平均每一個勞工帳戶分紅逾5.5萬元。

勞保局強調，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此屆時每位勞工朋友實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。不過，勞工實際上不能領出分紅金額，而是連本帶利，滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲時才可以領出勞退帳戶金額。