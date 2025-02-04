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政院盤點財經法案 七項優先送審立院

經濟日報／ 記者余弦妙葉卉軒／台北報導

新春開工日，行政院卓榮泰昨（3）日召開年後首場政務會議，盤點、討論未來一年的重大法案。據了解，初步盤點至少七大財經法案，不過最終會提出哪些優先法案，仍待討論。

行政院昨日舉行新春團拜，對於新年度展望，卓榮泰強調，賴清德總統非常關心未來國家及社會運作，政府正努力思考如何化解政治僵局，尤其國際局勢變化多端，產業界都引頸期盼，政府能即時提供明確指引方向與政策。

卓榮泰表示，在團拜結束後，行政院緊接著召開新春後第一場政務會議，盤點與討論未來一整年的重大法案，並針對年前迄今的重要事務進行緊急必要處置，例如選罷法後續等。

據了解，卓榮泰昨日已邀集政委召開會議，主要先初步盤點各部會所提報法案，彙整後，將由副院長鄭麗君召開會議討論，最快本周將開會。

優先法案部分，主要聚焦七大財經法案。包括已送進立法院的《產業創新條例》、《電業法》、《娛樂稅法》、《資通安全管理法》；尚未送入立法院的，則有《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法）、《企業併購法》、《人工智慧基本法》等。

其中，產創條例主要是延長並擴大投資抵減租稅優惠適用範圍，上會期已於立法院協商完成，就差臨門一腳就能三讀；其餘電業法、資安法、娛樂稅法仍待立法院審議。

此外國發會也與經濟部正研議修正企業併購法，主要是為鼓勵企業整合成立產業控股公司，擬提供企業進行股份轉換之稅負優惠。據了解，國發會已於1月9日邀集相關部會進行討論，目前正就細部內容研商確認，並辦理稅式支出評估，預計將於本會期提送立法院審查。

卓榮泰 立法院 行政院

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