天豐新能源允能640MW雲林離岸風場 80座風機併網發電、6月商轉

主導允能風場開發的天豐新能源3日宣布，雲林離岸風場80座風力發電機組已全數安裝完成，並成功併網發電，供應台灣民生與企業用電，風場預計今年6月正式商轉。

允能是由天豐新能源、道達爾能源集團、泰國電力控股集團（EGCO集團）及日商双日株式會社共同投資成立，負責風場的建置與營運。

雲林離岸風場為台灣規模最大的離岸風場之一，裝置容量達640MW，每年可為超過60萬戶台灣家庭供應綠色能源。風場年發電量達24億度（2,400GWh），不僅可滿足雲林縣九成的非工業用電需求，每年更可減少約120萬公噸的二氧化碳排放量。風場從開發到建置由天豐新能源主導，並獲得各合作夥伴全力支持。風場預計於2025年六月正式商轉，其後道達爾能源將負責技術營運管理，而天豐新能源則持續負責其他層面的管理服務。

天豐新能源執行長Patrick Lammers表示，裝置容量640 MW的允能離岸風場全面併網發電，展現了天豐新能源為合作夥伴及社會創造永續價值，並實現承諾的決心與行動力，「我們說到做到」。他特別感謝台灣政府在整個專案過程中的堅定支持。

道達爾能源集團再生能源資深副總裁Olivier Jouny指出，此座風場裝置容量達640MW，將有助台灣達成2025年前建置5.7GW離岸風電的目標。這不僅是道達爾邁向2030年淨發電量突破1,000億度目標的重要一步，雲林離岸風場也將為整合電力事業的自由現金流量帶來成長動能。

雲林離岸風場座落於台灣海峽，距台灣西部海岸8至17公里，水深介於7至35公尺。風場總面積達82平方公里，共設有80座風機，發電電力經由位於雲林縣台西鄉和四湖鄉的兩座陸上變電站分別饋入電網。風場依據兩份20年期購售電合約，將電力供應給台灣電力公司。本專案由實力堅強的聯貸團支持，聯貸團成立於2019 年，成員包括台灣本地銀行及國際銀行與出口信貸機構。