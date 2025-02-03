新春開工2,667人仍在放無薪假 這家金屬製品業者就有200多人

新春開工，勞動部3日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前仍有146家共2,667人實施無薪假，較農曆年前增加1家共217人，主要是有一家金屬製品業者因訂單減少通報200多人實施無薪假。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這次通報實施無薪假的這家金屬製品業者，曾在2023年實施過，這次將實施月休3至4天，為期兩個月。

農曆年前統計顯示，有五家大型業者停止實施無薪假，但其中有兩家金屬機電業者反映，有可能在農曆年後再度實施無薪假。王金蓉說，這一期尚未見到這兩家業者通報實施，後續仍需觀察。

製造業仍是無薪假的重災區。勞動部統計顯示，目前有83家共2,233人實施無薪假，占整體無薪假人數逾八成三，較上期增加3家共227人。

四大製造業中，金屬機電業有83家共1,346人實施無薪假，較上期增加2家共225人。

資訊電子業則有13家共819人實施無薪假，化學工業則有4家共28人實施無薪假，皆和上一期持平。民生工業則有8家共40人實施無薪假，較上期小增1家2人。

王金蓉表示，這期無薪假統計沒有太大變化，住宿餐飲業僅減少10人。目前實施無薪假多為個別廠商，多數事業單位之實施人數在50人以下，未來無薪假情勢會往上或往下，需要再觀察。