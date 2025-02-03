AI太強了！政府三大退休基金2024年合計大賺1兆2,930億元

受惠於AI浪潮，推升政府退休基金2024年收益表現。勞動基金運用局、公務人員退休撫卹管理局3日公布最新績效，截至2024年底，包括勞動基金、國保基金、及退撫基金等三大政府退休基金，合計大賺1兆2,930.5億元。12月單月進帳217.1億元。

根據勞動基金運用局3日公布績效，截至2024年底，整體勞動基金規模為7兆479億元，全年評價後收益數為1兆428億元，收率16.48%，雙雙創歷史新紀錄。12單月進帳100億元。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆6,582億元，收益數為6,989.7億元，收益率16.16%；舊制勞退基金運用規模為1兆651億元，收益數為1,704.8億元，收益率19.36％；勞保基金運用規模為1兆919億元，收益數1,629.1億元，收益率18.13％。

受衛福部託管國保基金運用規模為6,177億元，收益數為902.5億元，收率為17.68％。

退撫基金規模為9,968.5億元，收益數為1,600.3億元，收益率17.49%。表現很亮眼。

因勞動基金收益2024年已達破兆了，已經設下天花板，勞動基金運用局副局長劉麗茹坦言，「壓力很大」，只能努力。

展望今年，美國新政府經貿政策動向仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，進而干擾貨幣政策決策，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添不確定性。