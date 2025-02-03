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星展：川普關稅措施 增加美元避險吸引力
台北股匯市重挫，星展集團最新報告指出，川普關稅措施增加美元的避險吸引力，惟基於全球貿易緊張局勢可能加劇，料全球主要央行將會繼續採取貨幣寬鬆政策支持脆弱經濟體，預期英國央行與澳洲央行將在2月降息25個基點（1基點為0.01個百分點）。
星展集團指出，美國總統川普的關稅政策，激起的貿易緊張局勢，恐較川普第一任期時候更加嚴峻，因川普正在以更快速度、更高稅率、更廣泛範圍徵收關稅，且對象除了競爭對手，還包括盟友多數商品，反映川普帶動的普遍關稅政策，已經超越川普1.0中作為談判槓桿的籌碼。
首先，川普採取更保護主義立場，包括減少貿易逆差，致力促進國內生產；第二，將關稅定義為收入來源，抵銷2025年底到期的減稅延長影響；第三，川普對歐元區關稅威脅，與其增加美國石油與天然氣出口目標一致。
星展認為，美國聯準會（Fed）上周維持利率不變，證實對通膨朝2％緩慢前進的擔憂。
星展認為，市場情緒在周一受到衝擊，反映關稅貿易戰升級，隨後，有很大機會與川普達成協議並取消關稅。若是如此，市場情緒可能會變得過度樂觀。但隨著美國貿易政策/關稅作為收入來源的更持久計劃的完善，預期市場波動性可能會在3月、4月再次出現。
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