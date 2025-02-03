陳俊聖：蛇prise是今年特色！美國是宏碁25%最大市場

品牌PC業者因應川普關稅新政，開工就密集開會，宏碁（2353）最大市場在美國，董事長陳俊聖新春3日開工團拜指出，筆電尤其是Chromebook會考慮美國製造，他幽默地說「蛇（sur）prise」會是今年及往下一段時間特色，不確定中要站得穩，「核心肌群」要很強，產品終端售價（是否漲價）未來多多少少受此變數影響。

今年蛇年，川普對鄰居墨西哥跟加拿大課25%關稅，陳俊聖指出，這真的是蛇（sur）prise！因為北美自由貿易協定也是川普簽的，現在他卻又推行關稅，不確定性將會是未來一段時間的特點，後續要觀察會持續多久。對於川普政策效應陣痛期會多長？陳俊聖認為，不會有「陣痛期」這種想法，未來會持續處於動態變動，必須保持靈活應對，也就是說，一旦覺得稍要穩定，其實又會有新的東西出來。

宏碁集團3日集團照慣例到創辦人施振榮家拜年，陳俊聖先在汐止總部發開工紅包，隨後驅車前往施振榮家領著宏碁小金虎群拜年，他並點名總經理簡慧祥跟泛亞負責人侯知遠一同受訪。因應川普效應，他馬不停蹄，當天下午跟泛亞區負責人侯知遠開會後，當晚就出國赴歐洲總部瑞士討論今年度歐非中戰略，並會跟美國負責人密切聯繫。

台灣品牌中，美國市場對宏碁影響最大，根據Gartner統計，宏碁是北美第五大PC品牌，一年銷往美國市場的PC數量超過400萬台，佔宏碁全年1600萬台銷售量25%，根據財報，宏碁前三季度泛美營收貢獻25.3%。

陳俊聖指出，美國是宏碁全球最大市場，但不是唯一市場，短期對策是宏碁有庫房在美國，可以利用存貨銷售因應，而ODM的佈局就不是宏碁去面對，長期會保持彈性，確保盡快的把技術用最合理價錢帶給最大多數的人。

陳俊聖指出，目前桌上型電腦是分散製造最快的，除美國已有在地生產，印度跟印尼等東南亞地已在地製造，筆電部分則仍有半數以上在中國大陸製造，這部分也會參考桌上型電腦做法，考慮讓筆電及Chromebook在美製造。

陳俊聖指出，品牌廠商對供應鏈有許多選擇，關稅政策對產業持續衝擊，大家都得在衝擊中想辦法走出自己的路，關稅導致的短鏈現象不只是在美國，印度及印尼都有類似的關稅政策已發生，美國先前已經對中國生產的桌機跟顯示器實施25%關稅，現在又增加10%。

陳俊聖指出，品牌廠商會挑選有利的供應鏈，筆電等產品移出中國大陸，移入地點的製造成本也不一樣，會比對兩地成本差異，兼顧運籌物流成本跟關稅做綜合考量，至於產業認為川普調高關稅勢必將導致輸美商品價格上漲，對此陳俊聖坦言多多少少會受到影響。

DeepSeek發表最新模型震撼西方科技圈，對此總經理簡慧祥認為，其中的開源概念非常好，對邊緣AI帶來更多機會，其利用大模型訓練垂直應用市場小模型的策略，將更適合應用在終端裝置上，用更有效率的運算結構，又保留了架構的彈性，過往經驗來說，只要開源都是對終端裝置市場有利的機會，同時對AI新創帶來蓬勃契機，所以他保持正面態度。