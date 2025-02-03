川普2.0就位 布局首重美國優先、防禦波動、多元分散

市場迎接川普就任行情，由於川普上台後並未立即課徵關稅，加上CPI與PPI等數據讓投資人相信通膨將持續降溫，刺激股債齊揚，惟月末中國大陸AI公司DeepSeek發布V3與R1模型震驚市場，具有AI題材的半導體、電力等領域受到一些壓力，總計1月以來台灣金管會證期局核備的963檔境外基金(股、債均含)平均上漲2.35%，其中，686檔股票型基金平均上漲3.01%，260檔債券型基金平均上漲0.76%。

富蘭克林證券投顧表示，川普2.0正式上路，川普團隊的各項政策及言行舉止將牽動國際政經情勢與投資人的敏感神經，波動加大將成為金蛇年金融市場新常態。面臨詭譎多變環境，投資應回歸簡單，建議掌握「美國優先、防禦波動、多元分散」三大心法，透過資產配置及定期定額打造金蛇年投資組合，建立跨資產、跨風格與跨標的間低相關性的投資組合將有助於抵禦市場波動，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，網羅收益、聯準會降息行情並防禦股市波動，美國非投資等級債將是川普2.0優先受惠標的，股市方面則看好美股健康的類股輪動有利多頭走得長遠，首選創新科技/科技、美國小型股/公用事業/基礎建設產業。

川普在就任美國總統當日並未立即推出關稅措施，讓投資人鬆口氣，激勵美股走揚，惟月底一家中國大陸企業釋出強大且開發較低的AI模型，震驚市場，加上川普仍持續揚言課徵關稅，拖累美股基金回吐部分漲勢，截至月底仍上漲3.68%，美國中小型股基金則上漲3.56%，科技股同樣受到波及，1月稍早的漲勢收斂至3.41%；不過，金融股為主的基金上漲7.58%，因美國六大金融業者及部分地區銀行公布優異財報，另方面，在川普政策存在不確定性、美國通膨數據支持持續降息下，金價創歷史新高，也帶動黃金基金大漲14.21%。

富蘭克林證券投顧表示，面對川普政府的減稅、關稅政策，美國通膨未來動向存在巨大不確定性，讓聯準會下修2025年降息次數，市場解讀為「鷹式降息」，此舉也將使市場重新評估美股估值；不過，聯準會也同步上修GDP與下修失業率，在經濟維持強勁成長力道下，仍有助支撐美股企業獲利，根據Factset 1月31日數據，2025年史坦普500指數企業獲利預計將成長14.3%，高於2024年的9.4%；其中，科技股預計將成長22.3%，表現最強勁，儘管近期DeepSeek發布開發成本較便宜的AI模型對科技股帶來巨震，但創新的AI應用開發流程將嘉惠積極布局AI的公司，特別是AI應用軟體領域，長遠來看也有助加速AI普及，再加上監管鬆綁、併購等題材加持，科技股後市仍值得期待。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，史坦普500指數繼2023年實現26.3%總報酬後，2024年再實現25%總報酬，連兩年上漲超過20%，投資人可能認為未來美股將迎來較差的一年，以符合較低的長期歷史平均，但歷史經驗顯示，在連續兩年實現20%以上總報酬後，第三年史坦普500指數依然表現可期，平均總報酬達12.3%，正報酬機率達75%，值得留意的是，史坦普500指數自2022年10月低點以來的含息報酬高達70.1%，期間並未出現10%或更大的回檔，儘管市場可能認為均值回歸和大幅下跌終將出現，但歷史再次顯示情況可能不一定如此，自1950年以來，史坦普500指數經歷九個持續時間比當前更長且沒有出現10%回檔的時期，其中有四個持續時間甚至是當前時期的兩倍以上。

富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，DeepSeek的R1模型強調AI在整個經濟中的應用的近期波動和長期成長機會。投資人應關注超大規模企業的資本支出趨勢和獲利前景，藉此了解企業將如何應對這些效率進步，最終，透過R1等內建的創新來降低創建AI的成本，將使AI產業進入一個變革性成長的新階段，將重點轉向模型應用，我們認為，這只是AI改變經濟的漫長旅程的一部分。

儘管川普上任便雷厲風行推出一系列政策，包含宣布國家緊急狀態、退出巴黎氣候協議，但並未立即課徵新一波關稅，讓投資人鬆口氣，也帶動美元回落，新興市場當地貨幣債券基金表現領先，上漲2.14%，而川普上台後也觸發市場樂觀情緒，股市走揚助推環球、美國平衡型基金表現，分別上漲2.17%、1.76%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，儘管對美國經濟展望正向，關稅、移民、稅收和政府支出等政策不確定性，仍可能對經濟成長帶來風險，例如就業、通膨與利率前景。持續專注於當前收益與存續期管理，尤其長端利率可能大幅多元化債券配置，而相較於企業債市，機構房貸抵押債利差相較於歷史水平具吸引力。