美國宣布進口關稅影響全球貿易 投行上修油價展望

街口投信分析，1月23日至1月31日布蘭特原油下跌約3.3%、WTI原油約下跌3.6%，美國宣布徵收進口關稅(墨西哥與加拿大25%、中國大陸10%)，市場擔憂可能引發關稅戰及美國聯準會(FED)面對通膨僵固而轉鷹將壓抑經濟表現與原油需求。

FED在這次利率會議新聞稿立場較上次轉鷹(刪除了前次通膨數據回落2%目標的字句)，FedWatch顯示3月降息機率低於30%。不過聯準會鮑爾於會後記者會緩和市場情緒，認為利率水準足以抑制通膨，但強調政府貿易關稅將引發不確定性。川普上周於2025世界經濟論壇發表能源看法，強勢要求OPEC提高原油產量，認為降低油價是美國製造業復甦的關鍵。路透社報導OPEC人士觀點，認為2月初的OPEC部長級會議不會改變既有的削減減產計畫，預計從4月開始逐步解除220萬桶/日的減產到2026年9月。

根據EIA最新《石油供應月報》，11月美國原油產量小幅下降至1,331.4 萬桶/日，低於10月創下的最高紀錄1,343.6 萬桶/日，11 月煉油製品供應也略有下降，市場將關注第1季數據是否因川普政府能源緊急狀態命令而有所增加。

地緣政治方面，烏克蘭上周持續大規模空襲俄羅斯煉油廠、歐美制裁俄羅斯原油而減少原油供給；亞洲煉油廠受惠於美國對墨西哥和加拿大的能源關稅而提升燃油產品出口競爭優勢，沙烏地阿拉伯可能持續對亞洲的油價上漲到一年新高。國際投行高盛於1月31日發布報告將2025的布蘭特原油均價上調至78美元，主要預期國際對俄與伊朗制裁將造成供給短缺而支撐油價。