賴總統承諾延續投資台灣三大方案 建構良好投資環境

賴清德總統3日上午出席「2025大陸台商春節活動」時指出，政府的責任是要讓企業家有更好的發揮空間，讓台灣經濟持續進步；除持續推動「投資台灣三大方案」，也會維持良好的投資環境。他重申，身為總統肩負三項使命，第一是維持國家的生存發展；第二是保護全國人民的生命財產安全；第三是照顧2,300萬人民的生活。

賴總統致詞時表示，很榮幸在春節開工第一天受邀出席台商春節活動，和大家共聚一堂。他要肯定陸委會、海基會及經濟部各單位同仁的工作表現，也要感謝海內外所有企業家對台灣經濟發展的貢獻。因為2,300萬人在各行各業的共同努力，相較於國際社會，台灣去年交出一張不錯的成績單，經濟成長率達到4.2%，是亞洲四小龍之首，也超越美國或歐盟主要國家，這都是大家共同努力的結果。

賴總統指出，政府的責任是要讓企業家有更好的發揮空間，讓台灣經濟持續進步。因此，促進台灣經濟發展的「投資台灣三大方案」，包括歡迎台商回台投資、中小企業加速投資、根留台灣企業加速投資等，都會持續推動，延長到2027年。此外，延長投資抵減的方案也送至立法院審議，可望持續推動投資抵減措施，更囊括新創、中小企業，希望大型國際企業、中小企業和新創企業在發展時，都能得到政府的幫助。

賴總統進一步指出，政府也會維持良好的投資環境，持續檢討水電、土地、人力、人才等要素；也會盡力維持三個經濟發展指標之穩定，第一個是利率，避免企業投資成本增加；第二是匯率，中央銀行與行政院會努力維持穩定的匯率。第三是通膨率，2024年臺灣消費者物價指數（CPI）年增率約2%，希望今年能控制在1.8%至1.9%，建構一個更好的環境，讓企業家發揮。

賴總統表示，身為總統他肩負三項使命，首先是維持國家的生存發展，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，他會延續前總統蔡英文所提出的四個堅持，包括永遠堅持民主自由的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途要由2,300萬人共同決定，這四個堅持約有八成臺灣民眾予以肯定。

賴總統說，第二個使命是保護全國人民的生命財產安全。我們深信和平無價，戰爭沒有贏家。不過，對和平固然抱有理想，卻不能有幻想。目前國際社會無非都是透過實力求得和平，台灣也不應例外。他秉持和平四大支柱行動方案，第一個支柱是藉由增加國防預算，透過對外軍事採購和國防自主帶動國防產業，以提高國防力量。第二個支柱就是要發展經濟，不像過往一樣將所有雞蛋放在同一個籃子，應該立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓經濟好且有韌性。

賴總統接著說，第三個支柱，台灣是一個民主國家，與民主陣營共享同樣的普世價值，應與民主陣營站在一起，肩並肩發揮威懾力量，靠實力達到和平，以備戰達到避戰。第四個支柱，只要對等尊嚴，不設前提，台灣非常歡迎能與中國進行健康有序的交流，希望透過交流增進彼此了解、理解、諒解、和解，達到和平目標。他認為，兩岸應該以交流取代圍堵，對話取代對抗，共同敵人是天災地變，共同目標是兩岸人民福祉，因此在國際情勢變化多端的時刻，兩岸應對話交流，朝和平目標前進。

賴總統也說，他的第三個使命是要照顧2千3百萬人民的生活。蔡前總統任內多次調升基本工資，他就任總統的第1年也調升，現在基本工資最低是2萬8,590元。此外，軍公教人員也加薪，蔡前總統任內最後1年調升4%，今年政府則再調升3%。根據統計，有許多企業也將在今年幫員工加薪。臺灣總體經濟成長，不論是公營或私人單位的員工獲得加薪，社會才會欣欣向榮，內需才會好，才能有一個良善的循環。

賴總統提到，除了加薪，政府也再度減稅，單身的民眾，年所得44萬6千元以下可以免繳稅；雙薪夫妻年所得89萬2千元以下，以及雙薪育有2名6歲以下幼兒的四口之家，如果年所得146萬1千元以下，也都不必繳稅。

賴總統同時提到，政府也擴大對社會的照顧，包括「0-6歲國家一起養」減輕年輕夫妻家庭負擔、「長照3.0」加強對長輩及身心障礙者的照顧，以及高中職免學費、補助私立大專校院學雜費等政策。此外，「青年百億海外圓夢基金計畫」也已經上路，鼓勵臺灣15至30歲的年輕人到國際上圓夢。經由大家的努力，讓台灣的經濟持續成長，讓政府得以照顧中小企業、弱勢家庭及年輕人。

最後，賴總統期盼能與大家一起努力，為國家繼續打拚，也祈求老天爺保佑台灣國泰民安、風調雨順、物阜民豐、百業興隆、人民安居樂業。最近台南與嘉義地震不斷，祈願台灣新的一年無災無難，台灣安全、印太穩定、世界和平。