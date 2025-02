TPCA：川普2.0對全球供應鏈構成額外挑戰

隨著地緣政治升溫、保護主義興起、科技脫鉤和供應鏈重組,全球PCB產業正經歷深刻變革。台灣電路板協會 (TPCA)3日出具最新分析指出,美中貿易與科技戰在拜登期間進一步激化,不僅推動歐美加速本土化製造,也促使中、日、台、韓等主要PCB產業重新布局東南亞,以分散風險並提升全球市場競爭力。然而,川普2.0政策可能帶來更多不確定性,如出口限制、技術管控升級及關稅壁壘,將對全球供應鏈構成額外挑戰。

美國自台灣進口PCB的金額顯著成長

台灣作為全球PCB供應重鎮,過去在出口市場上對美國和中國大陸依賴甚深。但在科技脫鉤深化的情勢下,台灣對美中兩國的PCB出口呈現截然不同的發展態勢。根據2024年ISTI的數據,美國自台灣進口PCB的金額顯著成長,達到6.1億美元,占美國總進口額的28.4%,相較於2023年的21.9%有明顯提升,突顯出台灣在美國市場的競爭優勢與穩固地位。相較之下,台灣對中國大陸的PCB出口受技術管制與政策風險影響,加上大陸製造技術提升,出口占比自2019年高峰的60.4%大幅下滑至2023年的34.2%。

為因應瞬息萬變的時局,TPCA多年來已持續關注中日韓PCB同業動態,如今在地緣政治下,全球PCB聚落分布已產生巨大的變化,2025年川普2.0正式上線,更加牽動美、歐、印度及東南亞的產業政策方向。

美國:國防需求帶動本土PCB產業的發展

2024年,美國PCB市場規模已達39.8億美元,全球市占率4.9%,排名全球第五。主要產品包括多層板與HDI板,應用於國防航太、工業控制及醫療設備等高附加價值市場。美國政府近年透過國防授權法案及晶片與科學法案,推動產業本土化。例如,TTM公司在紐約州投資設廠以生產UHDI板材,滿足軍工需求。然而,美國本土PCB產能有限,進口依賴台灣與中國大陸。展望2025年,受國防訂單與數據中心需求驅動,美國PCB市場預計增長6.8%。

歐洲:推動FOUCSING,強化PCB自主韌性

歐洲PCB市場規模在2024年約為21億美元,占全球市場2.6%。其中,奧地利AT&S公司在高階載板領域表現出色,產品廣泛應用於汽車、半導體及工業控制市場。然而,歐洲面臨高昂的勞動力和能源成本挑戰,俄烏戰爭進一步加劇能源價格波動,限制其產業競爭力。

為了提升歐洲的PCB產業,歐盟於2024年3月提出Full European HDI PCB and Assembly Supply Chain for Space and Industrial Segments(簡稱FOUCSING),寄望為歐盟在太空和工業領域,建立具有競爭力、可持續性與獨立性的PCB/HDI及組裝供應鏈,透過技術創新與政策支持,鞏固其市場地位。

印度:基建與人才挑戰掣肘PCB發展潛力

為推動本土製造業,印度採取對手機與電動車產品課稅等政策,吸引外資設廠,部分中國大陸廠商已逐步在印度設立生產線,若持續發展,相關供應鏈如PCB廠商也勢必將隨著終端廠商遷移,然而,印度製造業仍面臨多重結構性瓶頸,例如基礎設施不足、電力供應不穩、人才短缺及供應鏈高度依賴鄰國等問題,限制了PCB產業的發展,另外,印度雖然對大陸PCB產品課徵反傾銷稅,但僅針對六層PCB產品,亦反映出印度本土PCB產業尚無法支撐中高階PCB製造需求。2024年,印度PCB市場規模僅1.6億美元,占全球市場比重0.2%。因此,如何克服結構性瓶頸,提升產業競爭力,將成為印度政府推動製造業升級的關鍵課題。

東南亞:全球矚目 PCB新聚落即將成形

隨著中美貿易戰與科技戰的升溫,東南亞憑藉低成本與東協市場規模,其中尤其以泰國、越南與馬來西亞三國受到全球各國PCB指標企業的投資青睞,東南亞將成為PCB重要的新生產聚落,也是一個全新戰場。

2024年泰國PCB產值估算為32.6億美元,為東南亞最大的PCB生產國,早期為日本PCB廠的海外生產基地,在地緣政治驅使終端客戶對其供應鏈China+1的要求下,泰國政府順勢推出多項投資優惠政策,並依據投資重要性、技術與規模,可享最高8年免稅優惠,至今已吸引超過40家來自中國大陸與台灣PCB廠赴泰投資,預計短期內將成為東南亞最大的PCB生產聚落。

作為全球重要手、筆電等電子製造中心的越南,早已吸引多家日韓PCB廠商如Nippon Mektron、Meiko及SEMCO投資建廠,2024年越南PCB產值約為28.億美元,居東南亞第二大PCB聚落。為進一步強化電子產業鏈,越南推出包括「4年免稅、9年減半」在內的多項優惠政策,吸引中國大陸的勝宏、建滔、駿亞及台灣健鼎(3044)、志超(8213)等企業布局,然而,越南的電力基礎設施過度依賴水力發電,季節性缺電問題嚴重,成為越南亟需解決的挑戰之一。

馬來西亞的PCB產業規模雖小,在地緣政治驅動下在全球封測市場中占有13%的份額,已然成為全球半導體封測之關鍵樞紐。其PCB產業主要集中於載板領域,核心聚落位於檳城和鄰近的居林,包括AT&S、Ibiden、TTM及ASE等廠商在內的龍頭企業均在此設點。然而,由於該國專注於半導體領域,內需PCB供應高度依賴進口。為促進PCB產業發展,馬來西亞投資發展局針對高科技企業提供高達5年、100%的所得稅減免優惠,吸引精成科(6191)、明陽電路及材料商台光等企業投資。然而,目前馬來西亞PCB產業在材料與設備供應上仍仰賴中國大陸與台灣,未來需要進一步強化基礎設施及供應鏈整合能力。

全球新賽局 PCB產業走向多元競爭格局

全球PCB產業的發展格局正隨著地緣政治和產業政策的重組,展現出區域化競爭特色。美歐國家聚焦高附加值產業與自主供應鏈發展,印度則因基建與人才瓶頸,發展潛力尚未完全釋放;而東南亞尚能依託成本優勢和優惠補貼,快速崛起為全球供應鏈重組的最大受益者。然而,川普2.0時代的來臨,可能進一步推動美國採取更為強硬的保護主義措施,例如對更多國家所進口PCB課徵更高關稅並加速科技脫鉤,這將對全球供應鏈的整合與穩定性構成更大的挑戰。

未來,隨著各地區產能逐步釋放,全球PCB市場將呈現百花齊放的多元化格局。然而,各地如何在地緣政治壓力下平衡競爭與合作,並應對美國政策可能引發的連鎖反應,將是影響全球PCB產業未來發展的關鍵課題。