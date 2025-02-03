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大S猝逝、汪小菲急奔來台 專家曝「上億遺產這樣分」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
大S徐熙媛。圖／摘自Instagram
大S徐熙媛。圖／摘自Instagram

大S徐熙媛赴日旅遊驚傳染流感併發肺炎猝逝，由於大S有二次婚姻，且傳出與汪小菲離婚財產訴訟尚未完全結束，汪小菲在得知噩耗後，立刻動身飛來台灣，大S名下遺產事宜該如何分配也成為網友討論焦點。

大S名下房產不少，早在和汪小菲結婚前，就買進信義計畫區「冠德遠見」高樓層戶，後來傳出為了救汪小菲事業，以2.47億元轉手出售。

除了冠德遠見，據了解，大S在信義計劃區豪宅「台北信義」、「國家藝術館」也都擁有房產。

台灣房屋信義101特許加盟店店東向秦毅表示，信義計畫區豪宅群聚，街廓整齊，且百貨商城密度高、距離近，夜生活選擇也豐富，包括大S在內，許多藝人對於信義區情有獨鍾，而早年就入手的屋主，房子也都增值不少。

他估計目前大S「台北信義」豪宅行情約4億，「國家藝術館」也有2.5億左右，光兩戶豪宅價值就超過6.5億元。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，依民法規定，配偶死亡，生存的一方可主張行使剩餘財產差額分配請求權，即合計夫妻兩人在婚姻期間取得的財產後，先分一半，剩餘的，再和其他法定遺產繼承人均分。

他表示，大S已和汪小菲離婚，依民法1138條規定，遺產繼承人除配偶外，依左列順序定之：一、直系血親卑親屬。二、父母。三、兄弟姊妹。四、祖父母。

也就是大S名下遺產，遺產繼承人，就是具俊曄、以及和汪小菲所生的兩個小孩。其中具俊曄可就二人婚姻存續期間所得財產先分一半，由於兩棟豪宅都是大S婚前即有，因此不算在內。

另外大S其他名下財產，包括上述兩棟豪宅在內，則分成三份，由具俊曄和其他二個小孩各繼承三分之一。

大S 汪小菲 豪宅

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