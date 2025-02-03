因應美國關稅措施 經濟部成立即時諮詢專線協助台商

美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥等國加徵關稅，影響我部分廠商在海外的營運布局，經濟部表示，已啟動多項應對措施，並透過所督管的外貿協會及工研院駐外單位，積極協助廠商調整供應鏈及投資策略，確保企業穩健發展。

經濟部表示，由外貿協會在美、加、墨、東南亞及南亞的駐外單位成立專案服務小組，與貿協總部合作，提供受影響企業諮詢與即時服務，外貿協會並設立即時服務專線：02-27577190。

經濟部指出，針對有意在海外重新布局的台商，例如轉移至美國設廠，或思考部分製程移往其他國家，如東南亞及印度，提供目標市場的相關資訊及觀察，包括在美投資之可能州別及當地的投資法令、相關市場的機會，以及協助尋找合作夥伴等；針對部分台商決定部分產能轉為供應當地內需市場的台商，提供當地市場的法令及媒合合作夥伴。

經濟部表示，落實「境外關內」政策，在美國成立台灣投資貿易中心，協助企業評估美國各州投資環境、供應鏈移轉方案及當地合作夥伴媒合。

經濟部表示，工研院北美辦公室將積極促進台美企業研發與製造合作，協助台商尋找當地合作夥伴，開展技術合作、聯合開發與投資計畫，提升企業競爭力。

經濟部也強調，將持續密切關注國際貿易變動，並與產業界保持溝通，提供台商最及時的支援與協助，確保企業在變局中找到最佳應對策略。