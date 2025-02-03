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川普向墨中加課稅 陳俊聖：轉去墨國廠商開始懷疑人生

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

美國總統川普下令對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國大陸商品徵10%關稅，對此，宏碁（2353）董事長陳俊聖3日指出，之前把供應鏈轉去墨西哥的廠商，現在開始就覺得懷疑人生了，而以宏碁來說，桌機其實比較多是轉移到東南亞，在美國境內也有桌機組裝廠，除此之外，我們可以把筆電或Chromebook這一塊列入考慮。

宏碁高階主管3日在陳俊聖帶領下到創辦人施振榮家新春團拜，媒體詢問有關川普啟動新關稅一事，對此，陳俊聖表示，美國對墨西哥、加拿大課徵25%關稅，美國對我們來講是最大市場、但不是唯一的市場，我們要選擇對關稅最有利的安排，所以現在的情況來講該把供應鏈轉去哪裡？「之前跑去墨西哥的（廠商）現在就開始覺得懷疑人生了。」

陳俊聖指出，那還有其他供應鏈可以轉移？以我們桌機來講，其實比較多是轉移到東南亞，我們在美國境內也有桌機的組裝廠，這個是已經發生的。那除此之外，我們可以把筆電或Chromebook這一塊列入考慮，看怎麼樣來選是最有利的供應鏈在應對關稅上，以及因為各地的生產成本也會不一樣，把這個東西做綜合的考量之後，來做一個好的安排。

至於新增關稅會不會轉嫁到終端產品售價？對此，陳俊聖回應多少會影響。他說，今年全球一個特色就是不確定性，在這種情況下，最重要就是你自己要站得很穩，你的核心基礎要很強，做任何事都能發揮。

陳俊聖強調，重點是我們的核心價值跟商業模式，我們的商業模式就是一邊是供應鏈一邊是市場。供應鏈這邊，我們有許多供應鏈的選擇。市場，我們有許多的市場。

美國 關稅 陳俊聖

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