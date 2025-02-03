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2024勞動基金賺破兆創紀錄 每位勞工平均分紅5.5萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動基金運用局今天公布整體勞動基金截至2024年12月底止收益，全年度投資收益為1兆428億元，收益率16.48％，創歷年新高。聯合報系資料照片
勞動基金運用局今天公布整體勞動基金截至2024年12月底止收益，全年度投資收益為1兆428億元，收益率16.48％，創歷年新高。聯合報系資料照片

勞動基金運用局今天公布整體勞動基金截至2024年12月底止收益，全年度投資收益為1兆428億元，收益率16.48％，創歷年新高。而新制勞退基金收益數為6989.7億元，若以有效帳戶約1272萬勞工來算，平均每位勞工有望分紅近5.5萬元。

根據勞動基金運用局統計，整體勞動基金加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達7兆6859億元，總收益數為1兆1361億元，收益率為16.57％。而新制勞退基金收益數為6989.7億元，收益率16.16％；勞保基金收益數為1629.1億元，收益率18.13％。

勞動基金運用局表示，2024年全球金融市場表現受到人工智慧（AI）科技相關產業的強勁成長推動，帶動主要股市呈現上揚，台股亦因半導體與AI相關權值股的突出表現受益，然而市場也面臨通膨數據反覆、各國央行利率政策變化及地緣衝突等多重不確定性因素，導致市場波動顯著，增加基金操作難度。

勞動基金運用局指出，台股大盤雖表現亮眼，但漲勢主要集中在少數權值股，部分傳統產業及中小型股則表現相對弱勢，在此環境下相當考驗投資人選股與產業趨勢分析能力，勞動基金運用局密切關注金融市場，著重資產配置與風險管理，追求基金投資收益穩健增長。

勞動基金運用局表示，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年（2015-2024）平均收益率為6.80％，國保基金近10年（2015-2024）平均收益率為7.37％，長期投資績效穩健。

整體而言，美國新政府經貿政策動向仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，進而干擾貨幣政策決策，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添不確定性。

勞動基金

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