新春新希望 林修銘：期勉證交所同仁將皮鞋換球鞋

臺灣證券交易所3日舉行「中華民國證券暨期貨業乙巳年新春團拜」，董事長林修銘表示，證交所今年將以敏捷、創新、科技為三大主軸，持續為我國資本市場開創新局、提升競爭力，並確保未來穩健且永續的發展。他並期勉證交所同仁在今年將皮鞋換成球鞋，證交所也將為每位員工提供運動鞋，以更高行動力為核心，支持資本市場。

臺灣證券交易所3日一早舉行「中華民國證券暨期貨業乙巳年新春團拜」，金管會主委彭金隆、副主委陳彥良、證交所董事長林修銘、總經理李愛玲、櫃買中心董事長簡立忠、期交所董事長吳自心、集保董事長林丙輝、券商公會理事長陳俊宏、投信投顧公會理事長劉宗聖、期貨商公會理事長陳佩君等出席。

林修銘致詞時表示，雖新春期間面臨美國川普總統對半導體、關稅等談話及DeepSeek帶來的不確定性，證交所今年將以敏捷、創新、科技為三大主軸，站在資本市場高峰應對未來的挑戰與機會。此外，證交所近兩年員工平均年齡由52歲降至46歲，有三分之一員工是五年內進來的新進同仁，組成老中青三代的多元服務陣容，以提供敏捷的服務，同時也與櫃買中心也組合資本市場服務團，並於今年尾牙時，勉勵同仁今年皮鞋換成球鞋，希望有更高的行動力，創新闈持核心支持資本市場，並希望創新板可以為台灣帶來新的護國神山群。

林修銘表示，回顧過去一年，我國資本市場表現卓越，加權股價指數、市值與成交值不僅創下歷史新高，全年漲幅及市值、成交值的成長動能更是領先國際主要交易所；開戶人數亦較十年前成長四成，顯示我國普惠金融正加速落實。此外，證交所亦善用集團資源推動ESG InfoHub 2.0、投資人關係（IR）議合服務平台及國內減量額度交易平台，展現我國在永續領域的積極作。

然而，在亮眼的表現下，未來仍將面臨國際政治情勢及地緣衝突等難以預測的風險。近日，美國總統川普（Donald Trump）提及我國掌控全球 98%的晶片市佔，並暗示可能對臺灣徵收晶片關稅；同時，中國新創DeepSeek發布之低成本AI模型，亦反映美中AI科技競賽日趨激烈。在全球政經高度不確定的情勢下，證交所秉持持盈履滿、謹慎謙虛的態度，以應對多變的風險與市場挑戰。展望2025年，證交所將以「敏捷」、「創新」及「科技」三大主軸為推動方針，在組織及流程上導入「敏捷」思維，快速回應市場與環境變化，接著以「創新」確立市場與產品發展方向，加以運用「科技」深化落實優勢與輔助監理，持續為我國資本市場開創新局、提升競爭力，並確保未來穩健且永續的發展。

敏捷轉型：突破傳統思維

迅速回應市場與環境變化在敏捷轉型方面，證交所持續從企業組織文化進行根本性的轉變，不再拘泥於傳統部門間的界限，而是針對不同任務靈活組建跨部門的小組，跳脫傳統垂直式的思考框架，改採平行式的溝通與整合，優化工作流程並鼓勵員工勇於突破思維、敏捷回應市場需求。以證交所與櫃買中心成立的「資本市場服務團」為例，提供完整的一站式服務，從客戶的角度出發，自企業準備進入資本市場籌資之各階段，快速而完整地提供諮詢與後續服務。

證交所的敏捷轉型，不僅是思維上的轉變，也體現在具體行動中。公司為每位員工提供運動鞋，鼓勵從傳統的皮鞋換成輕便的布鞋，期許員工以小步快跑之姿推展業務，象徵推動敏捷、高效的工作文化，從內到外塑造全新的企業形象與價值觀，進而在國際變局中穩健前行。

創新驅動：推動創新板2.0與ETF多元發展

在創新驅動方面，證交所推動創新板2.0，採取質、量並進的策略，致力將臺灣創新板打造為亞洲創新企業上市之首選。在質的提升部分，引進外部專家參與審查，以增進企業創新特質之含量，並深化投資人溝通，揭露企業未來營運規劃資訊；在量的提升部分，取消合格投資人限制，開放全市場逾1,300萬投資人參與創新板交易，進一步提升市場流動性；為持續厚植創新板之競爭力，證交所將發布新的創新板（TIB） Logo，象徵2.0創新板新的開始，並將於北中南各地舉辦企業座談會，推廣並鼓勵投資人在初次買入創新板股票前簽署風險預告書。在商品創新方面，

證交所計畫於2025 年實現臺日兩地 ETF 相互掛牌，並推動主動式ETF及被動式多資產ETF上市，藉由主動建構與調整投資組合及提供多元資產配置的便利性，豐富臺灣ETF市場，同時吸引國際資產管理機構參與。

科技賦能：發揮科技島優勢與強化市場監理

在科技賦能方面，對外持續發揮我國科技島之優勢，證交所將結合 Computex 等大型活動，搭配與外資證券商合作舉辦論壇，整合市場資源，強化對外行銷，並攜手國際性會計師事務所，深耕東南亞創新生態，引領臺灣成為軟、硬、韌實力兼具之智慧科技島；在數位賦能方面，證交所擴大監理科技運用，增加機器人流程自動化及結合大數據與AI技術，以提升市場監理精準度與查核深度。賴總統在年節期間更再度呼籲國人小心詐騙行為，在今年證交所仍將投入大量資源，致力於從源頭降低民眾受詐風險，後續除了將再推出新一波反詐宣導廣告及宣傳活動外，亦將與新創科技廠商、資安廠商合作，運用新興科技建置智能化識詐機制，提升識詐審核效率、協助投資人從接受訊息的時點即時阻止詐騙行為，以不同形式多管齊下強化打詐力道。