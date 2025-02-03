卓揆：新春團拜後立刻召開政務會議 盤點今年重大政策

行政院長卓榮泰3日出席行政院新春團拜活動，他指出，團拜結束後隨即就要針對年前與近幾日所發生的事情召開首場政務會議，盤點未來一年的相關重大法案，相信產業界也期待政府說明未來將要如何因應。

卓榮泰今日出席行政院新春團拜活動時，先是提到原先規劃的新春團拜模式，因受到今年度總預算被刪，只能調整今年的團拜模式，卓也提到，我國的公務員都非常專業、認真、負責、有效率，政府也肩負著許多來自於人民的期待，人民的要求和國會的監督，都是應該的，也只有度過這樣的監督，大家才能在自己的工作崗位上、人生歷練上，能夠達到自己以前所沒有想像到的境界，未來在回顧自己得所有付出都將會是值得的。

卓榮泰說，新的一年開始，希望能夠為國家、社會及人民多做一些好的事情、對的事情，而且好的事情要做的越快、越多、越好，面對新的一年，隨後就是立即召開新春首場政務會議，盤點未來一整年相關重大法案，並就過年前發生的一些事情，做一些必要的緊急處置。

此外，卓榮泰也提到，除了盤點政務外，這一兩天就必須要緊急處理的事情，像是早上已經派員前往國會確認是否有收到「選罷法」覆議案信函，聽說已經收走了，政院也要做相關準備，這些事情等等都會處理。

卓榮泰強調，處理只是一個開始，之後每個細節工作，還要請各位同仁必過去更加戰戰兢兢，不容許出任何一點差錯。且賴總統也相當關心整體國家及社會運作，期盼用新年的喜氣洋洋，沖掉政治上的僵局，讓國人看到整個國家是非常清楚在面對新的環境，尤其國際局勢變化萬端，產業界都期待政府說明未來如何因應。