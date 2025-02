行政院前院長陳冲：川普廢除DEI 淪為頭痛醫腳之譏

行政院前院長陳冲3日指出,川普在就職演說中,談論不少革新,其中最令人深思的是,川普念茲在茲要廢除的DEI是啥?究竟DEI是創造了人為的平等?還是促成了人為的不平等?

陳冲說,美國號稱大熔爐,為促進融合團結,不管真心假意,必須強調不歧視,法律上乃有所謂1964年民權法案,本世紀後逐漸歸納為多元(diversity)平等(equity)包容(inclusion)等三項核心概念,DEI乃琅琅上口。成員多樣性、給予公平機會、傾聽各方意見,或許可以消除某些不平等,但也成為裙帶關係的藉口。

陳冲認為,一個健康成熟的社會,DEI本就是基本元素,再加上完整的社會救助,只要無人濫用多元名義,其實不需要假借DEI,政策上刻意抹平差距,製造立足點的平等(equal footing)假象。許多濟弱扶傾的補貼措施,例如新青安貸款、新住民公托優先等,其實只是類DEI的治標政策,並未治本,疏忽從住宅供需、公托配合人口政策去大處著眼,川普廢除DEI,反而治絲益棼,終究只是淪為頭痛醫腳之譏,在多族群社會,遲早會遭反噬,加速帝國的崩解。

陳冲表示,2011/9/16美國網路媒體公司(IAC)宣布新聘董事Chelsea Clinton,原本上市公司更換董事稀鬆平常,但這一任命卻特別引發注意及討論。不僅因Inter Active Corp.是Newsweek等26家媒體的母公司,也因為其他董事多是上市公司執行長等商界聞人,而雀兒喜不過是年方31歲的研究生,缺乏工商經驗,加上IAC提供每年五萬美元報酬,外加25萬元股票,被媒體冠以「年薪30萬董事」頭銜,市場一片批評聲,IAC發言人四兩撥千斤表示: This will add dimension to IAC's board,換言之,就是以白話文述說DEI是決策因素。

雀兒喜躋身一流公司董事,可以解釋為DEI,因為別的董事有的條件她都沒有,潛台詞是她的姓氏太惹眼,後來2014年雀兒喜應邀演講,一場報酬7.5萬美元,引發爭議的也是老問題:這是基於DEI還是由於Clinton?

DEI原始目的,是要消除弱勢族群的劣勢,以免在起跑線因身分就已落後,但是人為的平等,在本質上就隱含其他身分的不平等。以川普詬病的聯邦辦公室DEI為例,每因優先進用或升遷少數族裔,招致白種人不滿。類似心理狀態,在台灣也見過,一向支持原住民的朋友,因公幼優先錄取外配或原民子女而心生不滿的實例。

他認為,川普在就職演說中,宣布終止DEI政策,事後並簽署數項行政命令,要求聯邦政府恢復基於績效(merit-based)的擇優就業機會,停止非法歧視(白人?),甚至指責DEI是radical and wasteful。此一影響必將波及民間企業,尤其是承包政府合同的公司團體,受影響的不免還有與少數種族、宗教、性別、性取向有關的政策,川普就職時宣示美國此後只有兩種性別,間接否定LGBTQ,就是呼應撤除DEI的作法。愛之適足以害之?

陳冲強調,美國是多元種族社會,高舉DEI大纛,基於政治正確,有其必要性。但以往在美國,DEI政策創造人為的多元、平等、包容,如今卻被指為假平等、非法歧視、偏激與浪費,換言之,矯枉過正的結果,反而激發了人為的不平等,甚至遭人誤用,川普的大力追殺,是否又是另一種矯枉過正呢?就職演說結束後次日,政府就宣布任期才一半的海岸防衛司令Linda Fagan去職,是坐實美國四星上將沒有因才適用?還是只是表現You're fired的官威?