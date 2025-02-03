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川普貿易政策出現變化 郭智輝：要未雨稠繆

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長郭智輝表示，美國總統川普在大選後的貿易政策變化，將持續影響全球經貿環境，因此要未雨綢繆。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝表示，美國總統川普在大選後的貿易政策變化，將持續影響全球經貿環境，因此要未雨綢繆。圖／本報系資料照片

經濟部今日舉行新春團拜，部長郭智輝表示，美國總統川普在大選後的貿易政策變化，將持續影響全球經貿環境，因此要未雨綢繆，為台商與企業提供更完善的支持，協助大家因應市場變化，同時也要確保經濟發展與社會永續並進，讓人民實際感受到經濟發展帶來的成果。

郭智輝表示，面對國內外環境快速變化，憑藉同仁的專業與努力，讓台灣經濟依然穩健成長，經濟發展不是單靠某個單位或個人就能完成，而是仰賴大家共同努力團結合作，才能推動國家向前邁進。

郭智輝表示，過去一年經濟部推動多項政策與計畫，讓台灣產業更具競爭力，從AI產業升級到境內關外、境外關內貿易策略，以及深度節能、中小企業扶植等，這些關鍵領域的突破，是因為有同仁的努力與堅持 才能穩紮穩打步步為營，在全球變局中開創新局。

郭智輝指出，過去一年全球經濟面臨巨大挑戰，供應鏈變動、通膨壓力、美國與主要經濟體政策變化，都對企業經營帶來影響，但憑藉同心協力，迎難而上的精神，不僅穩住經濟動能，還推動創新發展，讓台灣經濟維持4.2%的成長。

郭智輝表示，今年將面對更多挑戰，但也迎來更多機會，包括全球供應鏈重組、淨零碳排的永續發展趨勢、數位轉型的加速，都是要積極面對的關鍵議題。

經濟部 美國 通膨

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