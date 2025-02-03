AI及關稅利空罩頂 股匯雙挫新台幣摔回33元狂殺逾3角

根據金管會發布的台灣上市櫃公司接軌IFRS（國際財報準則）永續揭露準則藍圖，上市櫃公司須依照資本額規模分階段接軌IFRS，其中企業的碳盤查範圍是永續發展的關鍵，而碳盤查的範圍包括範疇一（直接排放）、範疇二（間接排放），以及範疇三（其他間接排放），碳盤查中界線最模糊的當屬範疇三，證交所為此編寫指引協助上市櫃公司完成盤查，究竟一家企業落實範疇三溫室氣體盤查有何好處？

2025-02-03 07:00