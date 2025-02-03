AI及關稅利空罩頂 股匯雙挫新台幣摔回33元狂殺逾3角
春節連假期間，國際政經局勢多變，不只中國AI公司DeepSeek橫空出世，美國總統當選人川普再度劍指半導體，台灣股匯市金蛇年開紅盤出師不利，今天雙雙展開補跌，台股一度重挫逾千點，新台幣早盤摜破33元大關，狂洩逾3.8角。
匯銀人士指出，農曆年前資金需求旺盛，對新台幣匯價有所支撐，年後需求淡化，匯價趨貶機率較高。
然而，除了出口商拋匯實質需求降低，春節期間，國際局勢震盪，中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）震驚市場，血洗美國AI股，另外，川普確定揮出關稅大刀，且談及晶片產業時，再次點名台灣，引發投資人擔憂。
利空罩頂之下，台灣股匯市今天紅盤日雙雙重挫，台股一度重挫逾千點，最低達到22502.2點，失守半年線約22604點。新台幣兌美元匯率今天以32.79元開盤，貶1.08角，隨後貶勢擴大，摜破33元關卡，最低觸及33.07元、狂殺3.88角。
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